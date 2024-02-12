Lenovo'nun şeffaf bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek MWC 2024 etkinliklerinde duyurulması beklenen dizüstü bilgisayar, ilginç bir deneyim sunacak.

26-29 Şubat tarihleri, teknoloji tutkunları için oldukça hareketli geçecek. Çünkü bu tarihler arasında, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından "Mobile World Congress" (Mobil Dünya Kongresi - MWC) etkinlikleri gerçekleştirilecek. Teknoloji dünyasının devleri, en yeni ürün ve teknolojilerini bu etkinlikler kapsamında gerçekleştirecek.

Gelen son haberler, MWC 2024'te en çok konuşulacak markalardan bir tanesinin Lenovo olacağını gözler önüne serdi. Zira şirketin, şeffaf bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik bu dizüstü bilgisayarın bazı görselleri de Windows Report tarafından sızdırıldı. Gelin o dizüstü bilgisayara yakından bakalım.

Lenovo'nun şeffaf dizüstü bilgisayarı böyle görünecek

Lenovo'nun MWC 2024'te tanıtması beklenen yeni dizüstü bilgisayarındaki ekran, tamamen şeffaf bir ekrana sahip. Yan ve üst kısımlarında da çerçeve bulundurmayan ekran, sadece kasaya bağlantı için ince bir çerçeveye ev sahipliği yapıyor.

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı, alt kasasında da şeffaf bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Fiziksel tuşlar yerine dokunmatik bir panel kullanılmış durumda. Öte yandan; cihazın şeffaf hâle getirilemeyen RAM, fan, SSD bellek ve anakart gibi parçaları, bu şeffaf yapının altına, ince bir çerçeve ile gizlenerek yerleştirilmiş. Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı, çift ekranlı dizüstü bilgisayar modellerine daha fazla benzerlik gösteriyor.

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı ile ilgili daha fazla detay veremiyoruz çünkü bu cihaz, sır gibi saklanıyor. Teknik detaylar ve fiyat bilgisi, çok büyük olasılıkla MWC 2024 etkinlikleri sırasında ortaya çıkacak. O günler geldiğinde, Lenovo'nun şeffaf dizüstü bilgisayarı ile ilgili daha fazla bilgi sunabileceğiz.