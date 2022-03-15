Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton, İsmini Değiştiriyor!

Geçtiğimiz yıl son turda şampiyonluk mücadelesini kaybeden Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, annesinin soyadını ikinci isim olarak alacağını açıkladı. Hamilton'ın ebeveynleri kendisi henüz çocukken boşanmışlardı.

Formula 1 2021 sezonunu kimsenin yaşamak istemeyeceği bir şekilde kapatan ve son turda şampiyonluğu elinden kaçıran Lewis Hamilton, bugün bambaşka bir haberle gündeme taşındı. Bu hafta başlayacak Formula 1 2022 sezonunda tüm gözlerin üstünde olacağı başarılı pilot, isminde değişiklik yapacağını açıkladı.

Yedi kez dünya şampiyonluğu kazanan Formula 1 pilotunun ebeveynleri, kendisi henüz çocukken boşanmıştı. Kadınların evlendikten sonra soyadlarını neden kaybettiklerini bir türlü anlamadığını dile getiren pilot, annesinin ‘Larbalestier’ olan soyadını ikinci isim olarak ekleyeceğini açıkladı.

Yeni adı Lewis Larbalestier Hamilton olacak

Hamilton, annesinin soyadını ikinci isim edinme kararı hakkında yaptığı açıklamada “Ailemin ismiyle gurur duyuyorum. Annemin soyadı ise Larbalestier; ve bunu ismime ekleyeceğim. Onun isminin de Hamilton ile beraber devam etmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Hamilton, isim değişikli üzerinde halen çalıştığını, bu nedenle pazar günü düzenlenecek Bahreyn Grand Prix’sinde bu değişikliğin resmi olmayacağını aktardı. Geçtiğimiz yaz aylarında Birleşik Krallık’ta şövalye ilan edilen pilot, törene annesi Carmen ile birlikte katılmıştı.