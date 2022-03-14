2022 FIFA Dünya Kupası'nda İlk Kez Kullanılacak 5 Teknoloji

2022 FIFA Dünya Kupası'na günbegün yaklaşmaya devam ederken futbol severlerin de heyecanları giderek artıyor. Dünyanın dört gözle beklediği bu dev organizasyon, aynı zamanda teknolojik açıdan da pek çok ilke yer vermeye hazırlanıyor.

Her dört yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 tarihinde Katar başkenti Doha’da başlayacak. Organizasyon, 18 Aralık’ta gerçekleşecek final maçıyla birlikte son bulacak ve final maçının kazanan milli takımı futbol tarihine adını yazdıracak.

22. FIFA Dünya Kupası, Orta Doğu Bölgesi’nin ilk Dünya Kupası olarak tarihteki yerini de alacak. Yüz milyonları ekranlara taşıyacak olan organizasyon, teknolojik açıdan da FIFA için birçok ilke yer verecek. Yarı otomatik ofsayt teknolojisinin yanı sıra bu yıl ön planda göreceğimiz diğer teknolojik ilkler şu şekilde olacak:

2022 FIFA Dünya Kupası'nda göreceğimiz yeni teknolojiler:

Soğutma teknolojisi

Organizasyonun kasım ayında düzenlenecek olması, Katar’ın sıcağı için bir şey değiştirmeyecek. Fakat Dünya Kupası’nın gerçekleşeceği stadyum, dışarıdaki hava kaç derece olursa olsun 26 derece gibi optimum sıcaklığı koruyacak şekilde tasarlandı. Stadyumdaki soğutma teknolojisi, geleneksel soğutma teknolojilerine kıyasla %40 oranında daha fazla verimlilik sunuyor.

Yenilenebilir enerji çözümleri

Soğutma teknolojisinin verimliliğinin yanı sıra stadyum, karbonsuz mücadele için mümkün olan her noktada yenilenebilir enerji çözümlerine başvuruyor. Stadyumun çevrelerine ve park yerlerine önceden yerleştirilen güneş panelleri, stadyum ve çevresindeki enerji ihtiyacını karşılamakta destek sunacak. Bu özellikleriyle 22. FIFA Dünya Kupası, en sürdürülebilir Dünya Kupası olacak.

Geri çekilebilir çatılar

Soğutma ve ısıtmanın kritik rol oynayacağı Katar’da çatıların tasarımı da büyük göreve sahip olacak. Çatılar, ısıtmak ve soğutmak için gerekli enerjiyi minimuma indirecek şekilde geri çekilebilir tasarıma sahip.

Akıllı Wi-Fi ve şarj üniteleri

Hayatımızın bataryalara bağlı olduğu bir çağda etrafa yerleştirilen rüzgâr türbini ve güneş panelleri, mobil cihazların kablosuz şarj edilebilmesini sağlayacak ve aynı zamanda Wi-Fi bağlantısı da sunacak.

Engelli kişiler için kapsayıcı teknolojiler

22. FIFA Dünya Kupası, görme engelliler için hazırlanan sesli betimlemelere, dijital içeriklere ve işitme engelliler için hazırlanan görsel navigasyon teknolojileri ile tarihin en erişilebilir Dünya Kupası unvanını da taşıyacak.

Organizasyonun 22 ülkedeki sorumlusu Türk ajans olacak:

Tarihe geçecek dev organizasyonun dijital iletişimini bir Türk ajans olan GAIA&INFLOW Network de üstlenecek. Ajans, 22. FIFA Dünya Kupası’nın 22 ülkede tüm dijital iletişim ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak. Ajans, ayrıca küreseldeki ilk “Influencer Dünya Kupası”nı da gerçekleştirecek ve oluşturduğu influencer takımlarını Doha’da 6 günlük bir turnuva için ağırlayacak.