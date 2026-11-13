Lexus, Kasım 2026 döneminde premium SUV ve hibrit modelleriyle araç satın almak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor.

Kasım 2026 döneminde premium otomobil pazarında hibrit teknolojisi ve lüks odaklı modelleriyle dikkat çeken Lexus, güncel kampanya ve indirim fırsatlarıyla da tercih edilen markalar arasında.

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Yeni bir Lexus satın almayı düşünenler için aracın güncel liste fiyatının yanı sıra modele özel fiyat avantajları, takas destekleri ve dönemsel kampanyalar da satın alma kararında önemli rol oynuyor. İşte Lexus Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kampanya fırsatları...

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Lexus Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı 2025 MY Kampanyalı Fiyatı LBX Hybrid 3.220.000 TL - NX Hybrid 8.700.000 TL - RX Hybrid 10.970.000 TL - RX Performans Hybrid 12.785.000 TL 9.980.000 TL LM Hybrid 17.620.000 TL -

Lexus RX Kampanyası: Kasım Ayına Özel Showroom Fırsatları

Lexus, RX modelini satın almak isteyenlere kasım ayına özel showroom fırsatları sunuyor. 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, katılımcı Lexus yetkili satıcılarında uygulanıyor.

Lexus LBX Kampanyası: Kasım Ayına Özel Showroom Fırsatları

Lexus'un kasım ayı kampanyaları arasında kompakt SUV modeli LBX de bulunuyor. Marka, LBX satın almak isteyenlere 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında showroom'a özel fırsatlar sunuyor.