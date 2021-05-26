Instagram hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, Exxen'de tekrardan başlayacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin tam kadro olacağını açıkladı.

Kısa süre önce gelecek sezon EFL Championship'te mücadele edecek olan Hull City'yi satın almak istediği ve konuyla ilgili olarak kulübün sahipleriyle görüşme gerçekleştirdiği öne sürülen Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Leyla ile Mecnun dizisiyle ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

"Efsane geri dönüyor. Leyla ile Mecnun yakında tam kadro EXXEN’de" diyen Acun Ilıcalı, söz konusu paylaşıma Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi Leyla ile Mecnun dizisinin başrol oyuncularını etiketleyerek dizinin eksiksiz bir şekilde yeniden ekranlarda olacağını teyit etmiş oldu.

Acun Ilıcalı, söz konusu paylaşımına Onur Ünlü ve Burak Aksak'ı da etiketledi ki bu, dizinin yalnızca oyuncu kadrosu ile değil, yapım ekibi konusunda da eksiksiz bir şekilde karşımıza çıkacağını gösteriyor. Zaten usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da daha önce yapmış olduğu açıklamada projede yer almayı dizi tam kadro çekileceği için kabul ettiğini ifade etmişti.

Leyla ile Mecnun dizisi neydi?

2011-2013 tarihleri arasında TRT 1'de 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun, bugünlerde örneğine pek rastlamadığımız absürt komedi türünde bir diziydi. Final yapamadan yayından kaldırılan dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Köksal Engür, Osman Sonant, Melis Birkan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birbirinden değerli isimler yer alıyordu.