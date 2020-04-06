Yeni LG Chocolate, Orta-Üst Seviye Bir 5G Telefon Olabilir

Güney Kore'den gelen haberlere göre G serisini sonlandırmayı planlayan LG, Chocolate serisi ile yoluna devam edecek. 5G destekli yeni LG Chocolate'ın orta-üst seviye ve uygun fiyatlı bir seçenek olması bekleniyor.

LG, geçtiğimiz ay amiral gemisi LG V60 ThinQ 5G akıllı telefonu piyasaya sürdü. Diğer yandan Snapdragon 765G işlemcili LG G9 ThinQ'in yakında tanıtılması bekleniyordu. Ancak LG'nin bir zamanlar heyecan yaratan G serisini sonlandırıp Chocolate serisi için yeni bir telefon tanıtmayı planladığı ortaya çıktı.

Güney Kore'den gelen haberler, yeni LG Chocolate'ın daha gelişmiş bir donanım ve tasarıma sahip olacağını öne sürüyor. Ürünün kesin adı henüz bilinmiyor ancak şirketin G serisini sonlandıracağı ve bu nedenle, yeni telefonun LG G9 ThinQ olarak adlandırılmayacağı bildiriliyor.

LG, yeni Chocolate ile uygun fiyatlı 5G akıllı telefon arayan tüketicileri hedefliyor

Yeni LG Chocolate telefonun 6.7 inç veya 6.9 inçlik bir ekranla birlikte rakiplerine göre nispeten hafif bir gövdeye sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca cihazda Snapdragon 765G olması muhtemel görülen Qualcomm'un 7 serisi 5G yonga setinin yer alacağı söyleniyor.

Yeni Chocolate telefonun, arka tarafında 48 MP ana kameralı dörtlü kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Cihazda 4.000 mAh batarya yer alacağı da söylentiler arasında. Ayrıca telefonun kılıf gibi takılabilen ikinci ekran aksesuarı ile birlikte gelmesi de muhtemel. Bazı raporlar, yeni Chocolate'ın 688 dolar civarında fiyatlandırılabileceğini ortaya koyuyor.

LG'nin yeni Chocolate ile uygun fiyatlı 5G akıllı telefon arayan tüketicileri hedeflediği ve akıllı telefonu 15 Mayıs'ta Güney Kore'de tanıtacağı bildiriliyor. Şirket, aynı zamanda iç pazarda da giriş ve orta sınıf 5G telefonlar piyasaya sürmeyi planlıyor.