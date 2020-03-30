LG G Serisinin Yerini LG Chocolate Alacak İddiası

Güney Koreli kaynakların iddialarına göre LG, büyük bir çöküş yaşayan G serisine veda edecek. Şirket, G serisinin yerini 10 yıllık bir geçmişi olan Chocolate serisi ile doldurmayı planlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG'de büyük bir değişimin planları yapılıyor gibi görünüyor. Çünkü Güney Kore'den gelen iddialar, şirketin yeni bir amiral gemisi akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığını ve bu seri ile mevcut amiral gemisi G serisine veda edeceğini belirtiyor. Bu iddiaların daha da ilginç yanı, LG'nin yeni olarak lanse edeceği akıllı telefon serisinin aslında yaklaşık 10 sene önce duyurulan "Chocolate" olması.

LG, Chocolate serisi ile akıllı telefon sektörünü derinden etkilemişti. Tüketiciler, o yıllarda pek çok teknoloji üreticisinin sunamadığı özellikleri LG Chocolate serisi ile deneyimleyebilme imkanı bulmuşlardı. LG, bir zamanların popüler markasıyla yeniden yükselişe geçmeyi planlıyor olabilir. İddialara göre bu girişimin öncüsü ise LG Electronics'in Başkan Yardımcısı Yeon-Mo Lee.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan bir iddia, LG'nin yaklaşmakta olan G9 isimli amiral gemisi telefonunun Snapdragon 865 işlemci ile değil, Snapdragon 765G ile birlikte geleceğini ortaya koyuyordu. Bu da LG'nin G serisindeki son telefonunun orta segmente düşeceğini gösteriyor. Ortaya atılan son iddialara göre G9'un orta segmente düşmesinin esas nedeni, G serisinin sona eriyor oluşu.

İddialara göre LG, yeni akıllı telefonları için hayli hummalı bir çalışma yürütmüş durumda. Yeni telefonlarını piyasadaki 5G bağlantı destekli diğer telefonlardan ayırmak isteyen şirket, piyasaya sürdüğü V gibi diğer serilerine ait bazı özelliklerini de yeni telefonlarına taşımış durumda. LG, ilerleyen dönemlerde yeni ürünleri ile tüketicileri etkileyebilmek için tüm sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor.