LG’nin yeni UltraFine 6K ekranını CES 2025'te tanıttı.Thunderbolt 5 desteğiyle 6K çözünürlük sunuyor

LG, CES 2025 etkinliğinde UltraFine 6K ekranını tanıttı. Thunderbolt 5 bağlantı desteği sunan ilk 6K monitör olma özelliği taşıyor.

LG, yeni UltraFine 6K ekranını duyurdu. Tasarımıyla Apple’ın Pro Display XDR modeline benzerlik gösteren ekran, dikkatleri şimdiden üzerine çekti.

UltraFine 6K ekranın teknik özellikleri

LG’nin yeni ekranı, Nano IPS Black panel teknolojisi kullanıyor. Bu panel, derin siyahlar ve geliştirilmiş renk doğruluğu sağlasa da OLED ve mini-LED teknolojilerine kıyasla geride kalıyor. Bununla birlikte, Nano IPS teknolojisi kullanıcılar için cazip bir seçenek olabilir. 32 inçlik boyutuyla dikkat çeken UltraFine 6K ekran, şık ve ince bir tasarıma sahip. Ekranın çerçeveleri ise o kadar ince ki, görselde neredeyse görünmüyor diyebiliriz.

Yeni ekranın teknik özellikleri arasında henüz açıklanmayan bir diğer detay ise yenileme hızı. Thunderbolt 5, 120GBps bant genişliği sunarak 6K ekranları 120Hz ile çalıştırabilecek kapasiteye sahip. Ancak LG’nin bu özelliği destekleyip desteklemeyeceği henüz netleşmiş değil. Ekranın diğer teknik özellikleri ve fiyatı hakkında ise şirketten yapılacak açıklamalar bekleniyor.