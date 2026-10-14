LinkedIn'e CV ekleyerek öz geçmişinizi iş başvurularında kullanabilir veya profilinizi ziyaret eden kişilerin erişebileceği şekilde paylaşabilirsiniz. Bu içeriğimizde LinkedIn'e CV ekleme, Easy Apply sırasında öz geçmiş yükleme ve mevcut CV'leri yönetme yöntemlerini anlatıyoruz.

LinkedIn üzerinden iş ilanlarına başvururken eğitim ve deneyim bilgilerinizi her defasında yeniden girmek yerine hazırladığınız CV'yi kullanabilirsiniz. Platform, öz geçmiş dosyalarını kaydetmenize ve desteklenen iş ilanlarında başvuru sırasında seçmenize izin veriyor.

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LinkedIn CV ekleme işleminin nasıl yapılacağı ise CV'yi nerede kullanmak istediğinize göre değişiyor. İş başvuruları için kaydedilen öz geçmiş ile LinkedIn profilinizde diğer kullanıcıların görebileceği bir belge aynı şey değil. Bu nedenle dosyayı yüklemeden önce amacınıza uygun bölümü seçmeniz gerekiyor.

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LinkedIn'e CV nasıl eklenir?

LinkedIn'de iş başvurularında kullanacağınız CV'leri başvuru ayarları üzerinden yönetebilirsiniz. Buraya yüklediğiniz dosyalar, uygun ilanlara başvururken öz geçmiş seçme ekranında kullanılabilir. Böylece bilgisayarınızdan her başvuruda yeniden dosya bulmanız gerekmez.

LinkedIn'e CV yüklemek için şu adımları takip edin:

LinkedIn hesabınıza giriş yapın.

Üst menüden İş İlanları bölümünü açın.

Tercihler veya iş başvurularıyla ilgili ayarlar bölümüne girin.

Öz geçmişler ve başvuru verileri bölümünü bulun.

Öz geçmiş yükle seçeneğine tıklayın.

Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan güncel CV dosyanızı seçin.

Yükleme tamamlandıktan sonra dosyanın listede göründüğünü kontrol edin.

LinkedIn'in menü isimleri web ve mobil sürüm arasında farklı görünebilir. İş İlanları bölümünde ilgili seçeneği bulamıyorsanız Ayarlar ve Gizlilik içerisindeki veri gizliliği ve iş arama tercihleriyle ilgili bölümlere de bakabilirsiniz.

Buraya yüklediğiniz CV'nin LinkedIn profilinizde herkese açık şekilde gösterilmediğini de belirtelim. Dosya temel olarak desteklenen iş başvurularında kullanılmak üzere hesabınızda tutulur.

LinkedIn Easy Apply ile CV nasıl yüklenir?

LinkedIn'de her iş ilanının başvuru yöntemi aynı değil. Bazı şirketler adayları kendi kariyer sitelerine yönlendirirken bazı ilanlarda Easy Apply, Türkçe arayüzdeki adıyla Kolay Başvuru, seçeneği yer alıyor. CV yükleme işlemi de doğrudan bu başvuru ekranında yapılabiliyor.

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Başvurmak istediğiniz ilanda Kolay Başvuru düğmesine tıklayın. İletişim bilgileri ve ilan için istenen diğer alanları doldurduktan sonra öz geçmiş bölümüne geldiğinizde daha önce LinkedIn'e kaydettiğiniz CV'lerden birini seçebilirsiniz. Güncel CV'niz listede yoksa bu ekrandan yeni bir dosya yükleyebilirsiniz.

Birden fazla alanda iş arıyorsanız her pozisyon için aynı CV'yi kullanmak zorunda değilsiniz. Söz gelimi editörlük ve SEO pozisyonları için deneyimlerin sıralamasını değiştirdiğiniz iki ayrı CV hazırladıysanız başvuru sırasında ilana uygun dosyayı seçebilirsiniz.

Başvuruyu göndermeden önce seçili dosyanın adına bakmayı ihmal etmeyin. Özellikle bilgisayarınızda CV-son, CV-yeni veya benzeri isimlere sahip çok sayıda dosya varsa eski bir sürümü seçmek kolaylaşıyor. Dosya adında pozisyonu ve güncelleme tarihini belirtmek bu karışıklığı azaltabilir.

LinkedIn profiline CV nasıl eklenir?

CV'nizin profilinizi ziyaret eden kişiler tarafından görülmesini istiyorsanız başvuru ayarlarına yüklemek yeterli değil. Başvuru amacıyla kaydedilen CV'ler profilinizde otomatik olarak herkese açık bir belge hâline gelmez.

Öz geçmişinizi profilinizde paylaşmak için kullanabileceğiniz seçeneklerden biri Öne Çıkanlar bölümüdür. Profilinizi açtıktan sonra profil bölümü ekleme seçeneklerinden Öne Çıkanlar alanını ekleyebilir, desteklenen belge veya medya seçenekleri üzerinden CV'nizi paylaşabilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler LinkedIn'in güncel arayüzüne göre değişebilir.

Burada gizlilik konusu devreye giriyor. İş başvurusu için hazırlanan CV'lerde telefon numarası, e-posta adresi, açık adres veya herkese göstermek istemediğiniz başka kişisel bilgiler bulunabilir. Bu dosyayı profilinize eklediğinizde belgenin profilinizi görebilen kişiler tarafından erişilebilir olabileceğini hesaba katın.

CV'nizi profilinizde sergilemek istiyorsanız herkese açık kullanım için ayrı bir sürüm hazırlamak daha kontrollü bir yöntem olabilir. İletişim bilgilerinin yalnızca gerekli olanlarını bırakabilir, deneyim ve yetkinliklerinizi öne çıkarabilirsiniz.

Profilinizi güncel tutmak için CV yüklemek şart da değil. Deneyim, eğitim, yetenekler ve diğer profesyonel bilgiler LinkedIn profilinin kendi bölümlerine ayrı ayrı eklenebilir.

LinkedIn'e yüklenen CV nasıl değiştirilir veya silinir?

Yeni bir işe başladığınızda, yeni bir yetkinlik kazandığınızda veya CV'nizin tasarımını değiştirdiğinizde LinkedIn'deki eski dosyayı da güncellemek isteyebilirsiniz. Öz geçmiş dosyalarının yönetildiği bölüme giderek daha önce yüklediğiniz CV'leri görüntüleyebilir ve artık kullanmadığınız dosyaları kaldırabilirsiniz.

Eski CV'yi güncellemenin en pratik yolu güncel dosyayı yeniden yüklemektir. Ardından başvurularda kullanmak istemediğiniz eski sürümü listeden kaldırabilirsiniz. Böylece yeni bir ilana başvururken yanlışlıkla birkaç ay önce hazırladığınız öz geçmişi seçme ihtimaliniz azalır.

Birden fazla CV kullanıyorsanız dosya isimlerini birbirinden ayırmanız işinizi kolaylaştırır. CV-SEO-2026 ve CV-Editor-2026 gibi açıklayıcı isimler, başvuru ekranında doğru dosyayı hızlıca seçmenize yardımcı olur.

LinkedIn hesabından bir CV'yi kaldırmanın daha önce o dosyayla gönderdiğiniz iş başvurularını geri çekmediğini de göz önünde bulundurun. İşverene daha önce iletilmiş bir başvurudaki bilgiler, hesabınızda kayıtlı CV listesinden ayrı değerlendirilir.

Profilinizin Öne Çıkanlar bölümünde ayrıca paylaştığınız bir CV varsa başvuru ayarlarından dosya silmek onu otomatik olarak profilinizden kaldırmayabilir. İki alanı ayrı ayrı kontrol etmeniz gerekir.

LinkedIn CV yüklenmiyorsa ne yapılabilir?

CV dosyasını seçmenize rağmen yükleme tamamlanmıyorsa önce dosyanın formatını kontrol edin. LinkedIn'in başvuru ekranının kabul ettiği dosya türlerinden birini kullanmanız ve dosyanın platformun belirlediği boyut sınırını aşmaması gerekir. PDF ve Word formatları CV paylaşımında yaygın olarak kullanılıyor.

Dosyanın açılıp açılmadığını da bilgisayarınızda kontrol edin. Bozuk veya hatalı oluşturulmuş bir belge, yükleme sırasında sorun çıkarabilir. CV'yi yeniden PDF olarak dışa aktarmak bazı dosya kaynaklı problemleri çözebilir.

Sorun tarayıcıdan kaynaklanıyorsa LinkedIn sayfasını yenileyebilir veya güncel başka bir tarayıcı üzerinden tekrar deneyebilirsiniz. Mobil uygulamada yükleme tamamlanmıyorsa web sürümüne geçmek de alternatif bir yol.

CV yükleme alanını hiç göremiyorsanız başvurduğunuz ilanın yöntemine bakın. Her ilan LinkedIn'in Kolay Başvuru sistemini kullanmıyor. Şirketin kendi internet sitesine yönlendiren ilanlarda CV yükleme süreci LinkedIn üzerinden değil, işverenin başvuru sistemi üzerinden devam eder.

Son olarak LinkedIn'e CV yüklemek ile profil bilgilerini güncellemenin ayrı işlemler olduğunu unutmayın. Yeni CV'nizde iş deneyiminizi değiştirmiş olmanız LinkedIn profilinizdeki Deneyim bölümünü kendiliğinden güncellemez. Profilinizle CV'nizin aynı bilgileri göstermesini istiyorsanız değişiklikleri iki tarafta da kontrol etmeniz gerekir.