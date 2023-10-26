Açık kaynaklı, ücretsiz ve kullananların sürekli tavsiye ettiği işletim sistemi Linux, neden rakiplerinin gerisinde kalıyor?

Linux, 1991 yılında Linus Torvalds tarafından açık kaynaklı bir yazılım projesi olarak geliştirilen, UNIX benzeri bir işletim sistemi. Bugün Linux, bilgisayarlar, sunucular, mobil cihazlar, gömülü sistemler ve süper bilgisayarlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Fakat ücretsiz olmasına rağmen rakip işletim sistemleri kadar tercih edilmemekte, hatta bilinmemektedir.

Eğer bir kullanıcı olarak Linux övecekseniz, önerinizle o işletim sistemine geçenlerin teknik servisi olmaya hazır olmanız gerekiyor. İşin şakası bir yana, işletim sistemi kurulacağı zaman Linux'un ücretsiz olması bile onu akla gelen ilk seçenek yapmıyor. Bunun hak vereceğiniz sebepleri bulunuyor.

Linux'un tercih edilmemesinin sebepleri:

Kullanıcı arayüzü, her yiğidin altından kalkabileceği kadar basit değil.

Linux, bazı kullanıcılar için arayüz ve masaüstü deneyimi açısından diğer işletim sistemleriyle karşılaştırıldığında daha zor ve karmaşık gelebiliyor. Zira Linux, çoğu zaman terminal işlemlerine gerek duyduğundan kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor.

Sınırlı oyun desteğinden de bahsetmemek olmaz.

Linux, oyun endüstrisinde hâlâ Windows'a kıyasla geride. Birçok popüler oyun, Linux için resmî bir sürüm sunmuyor ve bu da Linux kullanıcılarının oyun seçeneklerini oldukça sınırlı tutuyor. Ancak son zamanlarda Linux için oyun desteği arttı ve daha fazla oyunun Linux'a uyumlu sürümlerini bulmak nispeten kolaylaştı.

Tabii sektörün olmazsa olmaz yazılımlarıyla uyum problemleri de var.

Linux, popüler masaüstü uygulamalarının bazılarında tam uyumluluk sağlayamayabiliyor. Özellikle sektöre özgü yazılımlar veya oyunlar gibi belirli uygulama alanlarında, Linux bazen daha az destekleniyor. Bu nedenle, bu uygulamaları kullanmak isteyen kullanıcılar için diğer işletim sistemleri daha tercih edilebilir oluyor.

Sürücü desteğine de değinmek lazım.

Linux, bazı bilgisayarlarda donanım sürücüleri konusunda sorunlar yaşatabilir. Donanım üreticileri genellikle Linux için özel sürücüler sağlamakta tereddüt edebilir veya sınırlı desteğe sahip olabilir. Bu sebeple kullanıcılarının donanım uyumluluğunda bazı zorluklarla karşılaşmasına neden olabilir.

Kullanıcı alışkanlıkları, geçişin en büyük engellerinden olabilir.

Kullanıcıların geneli, Windows veya macOS gibi yaygın kullanılan işletim sistemlerine alışkındır ve bu sistemleri tercih eder. Linux'un farklı bir deneyim sunması ve bilinmeyen bir alan olması, ücretsiz olmasına rağmen cezbedici gelmeyerek kullanıcıların tercihlerini değiştirmelerini engelleyebilir.

Linux'ta eksikliği hissedilen bir diğer konu, özel uygulama ve hizmetlerin bulunmamasıdır.

Microsoft'un Office paketi, Apple'ın iTunes uygulaması veya Gmail gibi hizmetler dururken Linux için geniş bir uygulama ve hizmet ekosisteminin olmaması, kullanıcılar tarafından tercih edilmemesinin sebeplerinden biri olarak görülüyor.

Tüm bunlara rağmen Linux, kullanıcıya özgürlük ve esneklik sunan açık kaynaklı bir işletim sistemi.

Kullanıcılar, ücretsiz olarak bunu kullanabilir, istedikleri şekilde değiştirebilir ve geliştirebilirler. Ayrıca güvenlik konusunda da öncelikli bir tasarıma sahiptir, bu da kullanıcıların daha güvenli bir deneyim yaşamasını sağlar.

Verimli bir çalışma ortamı sunmasıyla bilinen Linux, geniş bir geliştirici ve kullanıcı topluluğu sayesinde sürekli destek görüyor ve geliştirmelerle karşımıza çıkıyor. İlerleyen zamanda popülaritesinin hangi aşamaya geleceğini birlikte göreceğiz.