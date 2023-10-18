Ekim 2021'de yayımlanan Windows 11'in kaç kullanıcıya ulaştığı ortaya çıktı. Açıklanan rakamlar çok da düşük değil ancak Windows 11'e geçiş hızı ile Windows 10'a geçiş hızı arasında devasa bir fark var.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un 2021 yılında yayımladığı Windows 11 ile ilgili dikkat çekici bir istatistik paylaşıldı. Microsoft'un şirket içi verilerine ulaşmayı başaran Windows Central, Windows 11'in bugüne dek kaç cihaza ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamaya baktığımızda Windows 11'e geçiş hızının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Ancak bu demek değil ki Windows 11, kullanıcılar tarafından tercih edilmiyor.

Sızdırılan bilgiye göre Microsoft'un en yeni işletim sistemi, Ekim 2021'den bugüne kadar, 400 milyon cihaza ulaştı. Hatta Microsoft, 2024 yılına geldiğimizde yarım milyar kullanıcının Windows 11 kullanmaya başlayacağını da düşünüyor.

Windows 10, yarım milyar kullanıcıya sadece 1 yılda ulaşmıştı!

Yarım milyar kullanıcı azımsanacak bir seviye olmasa da Windows 11, o kadar da önemli bir işletim sistemi olarak görülmüyor gibi duruyor. Zira 2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10, ilk yılında 500 milyon, 2020 yılında ise 1 milyar cihaza ulaşmayı başarmıştı.

Microsoft'un işletim sistemleri arasında böyle bir fark olmasının temel nedeni, Windows 11 ile zorunlu tutulan TPM sistemi. Hatırlayan okurlarımız vardır; Microsoft, Windows 7 ve Windows 8'den Windows 10'a geçiş sırasında hiçbir şart sunmadı. Bu da kullanıcıları, yeni işletim sistemine geçmeye teşvik etti. Ancak Windows 11'de böyle bir durum yaşanmadı. Microsoft, Windows 11'in sadece TPM destekli bilgisayarlarda kullanılabileceğini açıkladı ki bu da 2018'den önce üretilen tüm bilgisayarların, Windows 11'e resmî olarak geçemeyeceği anlamına geliyordu...