Öğrencilere Bilişim Teknoloji Alanında Dersler Verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı açıklamada lise öğrencilerinin yapay zekâ, robotik gibi derslerin bulunduğu 17 farklı alanda uluslararası sertifika alabileceklerini duyurdu. Bakan, gençler için teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmek istediklerini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle dünyanın büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi ülkemizde de okullara ara verildi. Bir süredir uzaktan eğitim alan liseli öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamaya göre bilişim teknoloji alanında uluslararası sertifika alabilecek. Bakan Selçuk, “Lise öğrencilerimiz için iyi bir haberim var; bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabileceksiniz. Başvurular online, eğitim uzaktan, sertifikalar bizden. Derinleşmek, kendine yatırım yapmak sizden” şeklinde açıklama yaptı.

Öğretmenler için açılan 17 uluslararası akredite yazılım sertifika programının lise kademesindeki öğrenciler için açıldığını da belirten Milli Eğitim Bakanı, koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen bu dönemde, bakanlık olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Eğitimler, uzaktan olacak şekilde öğretmen ve yazılım uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek

Bakan Selçuk, yeni sertifikalı online eğitim için şu ifadeleri kullandı:

“Sertifika programları, çocukların 21'inci yüzyılın dijital yetkinliklerinin geliştirilmesinde büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin evde geçirdikleri zaman diliminde kişisel gelişimlerine ve geleceklerine yön verecek bu çalışmalara katılmaları oldukça önemli. Bu sertifikalara sahip olan öğrenciler gerekli derinleşmeyi sağlamaları halinde dünyanın dört bir yanında bilişim teknolojileri alanında istihdam kapılarını aralayabilecek. 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın akademik ve bireysel gelişimlerinin ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitim programlarıyla desteklenmesi amacıyla dünyanın önde gelen yazılım firmalarıyla bir dizi işbirliği anlaşması yaptık. Çocuklarımıza bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni uygulamalar konusunda dijital beceriler kazandırmak ve teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için bu alanda uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlu eğitimlerin verilmesiyle bilişim teknolojileri alanında yetişmiş bireylerin bilimsel birikimlerinin paylaşılarak yeni fikirlerin üretilmesini hedefledik.”

Bilişim alanları için uluslararası sertifikalı uzaktan eğitimler

MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından, bilişim alanında alınacak uluslararası sertifikalı uzaktan eğitim programları da belli oldu. Bu programlar arasında yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data, python eğitimi gibi günümüz yazılım sektöründe istenen pek çok alan bulunuyor.