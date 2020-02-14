Milli Eğitim Bakanlığı, Trabzon'da Ulusal Siber Güvenlik Yarışması düzenleyecek. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı yarışmanın kazananlarına Beyaz Şapkalı Hacker unvanı verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) siber güvenlikte farkındalık oluşturmak amacıyla Ulusal Siber Güvenlik Yarışması düzenliyor. Yarışma kapsamında, bilgisayarlarda güvenlik açığını bulup kötü niyetle kullanmayan 3 öğrenci, "Beyaz Şapkalı Hacker" unvanı ve dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek.

Ulusal Siber Güvenlik Yarışması'nı, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzenliyor. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne başvuran İl Müdürü Hızır Aktaş'ın teklifi kabul gördü. Bakanlık, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı yarışmayı, 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne yazılı olarak duyurdu ve yarışma şartnamesi, okullara gönderildi.

Siber güvenlik farkındalığı oluşturma amacıyla böyle bir yarışma düzenlendiğini bildiren Bakanlık, öğrencilerin 15 Nisan'a kadar yarışmaya başvurabileceğini okullara bildirdi. Jüri, 30 Nisan'da Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplanıp, ön eleme yapacak. Ön elemeyi geçen öğrenciler, Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Merkezi'nde 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Ulusal Siber Güvenlik Yarışması'na katılabilecek.

Beyaz şapkalı hacker'lar, bilişim suçları işleyen kötü niyetli kişilerin kullanmış oldukları teknik ve yöntemlere hakim olan, siber korsanların eylemleri sırasında kullandıkları araçları ve yazılımları tanıyan, aynı bilgi ve beceriye sahip, iyi niyetli siber güvenlik uzmanları olarak tanımlanıyor. Ayrıca yeteneklerini kötü niyetli saldırılar için kullanan siyah şapkalı hacker'lar ve duruma göre iyi veya kötü niyetli olarak kullanan gri şapkalı hacker'lar da var. Türkiye, Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Avrupa'da 11., dünya çapında ise 175 ülke içinde 20. sırada yer alıyor.