Liselerde devamsızlıktan sınıfta kalanlar için önemli bir karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlülüğe girdi. Alınan kararlar hem örgün eğitimdekileri hem de uzaktan eğitimdekileri kapsıyor.

2020 yılı verilerine göre 5 milyonu aşkın liseliyi ilgilendiren yeni bir karar, bu sabah Resmi Gazete'de yayınlandı. Özellikle pandemi süreci ve sonrasında öğrencilerin yaşadığı ruhsal ve fiziksel sorunlara ek olarak tekrar yüz yüze eğitime adaptasyon süreci birçok öğrencinin fazla fazla devamsızlık yapması ile sonuçlandı. Dahası devamsızlıktan kalan öğrenciler, diledikleri zaman açık liseye veya mesleki okullara kayıt yaptıramıyordu. Bu durum artık değişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yıl içerisinde devamsızlık haklarını doldurup sınıfta kalması kesinleşen öğrenciler, yılda iki kez açılan açık lise ve mesleki okul kayıt dönemlerini beklemek zorunda kalmayacak. Öğrenci, dilediği zaman buralara kayıt yaptırıp eğitim hayatına devam edebilecek.

Devamsızlıktan kalan öğrenci, yıl sonunu beklemek zorunda değil

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre liselerde devamsızlıktan kalan öğrencilerin okul dışında kalmaları gerekmeyecek. Sınıfta kalan öğrenciler, kayıt dönemini/yıl sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerine geçiş yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre liselerde devamsızlıktan kalarak derslere devam etme hakkını kaybeden öğrenciler, yeni yılı beklemeden mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırıp diledikleri alanda eğitim gördükten sonra diploma alabilecek.Aktif olarak derslere girebilen ancak sınıfta kalması kesinleşen öğrenciler de bu haktan yararlanabilecek.

Mesleki eğitim merkezine geçiş yapmış olanlar geldikleri okula dönebilecek

Öğrenim hakkı bulunanlar elbette sınıfta kaldığı yılı tekrar okuma hakkına sahip olacak. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırabilecek.

Ayrıca mesleki eğitim merkezine bu eğitim öğretim yılı içerisinde geçiş yapan öğrencilerin, bir defaya mahsus olmak kaydıyla geldikleri okula dönebilmesine de izin verildi.