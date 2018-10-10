Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X, 2018 yılına ait Dünya Ultra Zenginler Raporu'nu yayınladı.

Wealth X'in raporu, dünya çapında en çok milyarderin yaşadığı şehirleri ve ülkeleri göz önüne seriyor. Türkiye en çok milyarderin yaşadığı ülkeler sıralamasına giremezken, şehr-i İstanbul'da tam 38 dolar milyarderin yaşadığı ve listede 12. sırada yer aldığımız ortaya çıktı.

Wealth X'in raporu elbette basit istatistiksel bilgilerden ibaret değil; özellikle en çok milyarderin bulunduğu şehirlerin gelişmekte olan ülkelerden olması ve sosyal eşitsizliğin en fazla olan yerler olması dikkat çekiyor.

Listelere göz atmadan önce kısa bir ekleme yapalım: Günümüzde açlığın ve fakirliğin en çok yaşandığı kıta olan Afrika'da tam 44 milyarder yaşıyor ve servetlerinin toplam değerinin 93 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

En Çok Milyarderin Yaşadığı 10 Ülke

En Çok Milyarderin Yaşadığı 20 Şehir