Logitech, Katlanıp Cebinize Rahatça Girebilecek Mouse Geliştiriyor!

Logitech'in üzerinde çalıştığı ilginç bir mouse ortaya çıktı. Bu mouse, cebinize rahatça girecek kadar küçülmesini sağlayan ikiye katlanma özelliğiyle gelecek.

Logitech, özellikle de bilgisayar aksesuarları konusunda dünyanın en önde gelen firmalarından biri konumundaydı. Hâliyle de şirketin bu alanda ilginç ürünler geliştirdiğini görüyorduk. Yeni gelen haberler ise şirketin daha önce pek karşılaşmadığımız türden bir mouse üzerinde çalıştığını gösterdi.

İlk olarak WinFuture tarafından bildirilen habere ve paylaşılan görsellere göre Logitech, katlanabilir bir mouse geliştiriyor. Gelin henüz geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen bu mouse’un nasıl görüneceğine ve neler sunacağına bakalım.

Cebinize sığması için katlanabilecek

Şirketin bu kablosuz mouse modeli, çantada veya cepte taşımayı kolaylaştırmak için ikiye katlanabilen bir tasarıma sahip olacak. Gelen bilgilere göre normal trackpad’lere kıyasla %22 daha az kaza yorgunluğu sunan bir cihaz olacak ve birden fazla işletim sistemiyle uyumlu şekilde çalışabilecek.

Logitech'in cihazının tasarımının, açıldığında aynı kavisli şekle sahip olmasıyla Microsoft'un Surface Arc faresine ve Lenovo'nun Yoga faresine benzediğini söyleyebiliriz. Ancak Microsoft ve Lenovo’nun ürünleri düz katlanabilirken Logitech’in henüz ismi bilinmeyen bu modeli, bir istiridye kabuğu gibi ikiye katlanabiliyor. Bu da onu çok kompakt hâle getirerek cepte taşımaya çok uygun hâle getiriyor. Görsellerin birinden katlanınca ne kadar küçük olacağını ve kolayca cebe girebildiğini görebilirsiniz.

Logitech’in bu ürünü hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. İsmi, teknik detayları, resmî boyutları, çıkış tarihi, fiyatı, pili gibi hiçbir konuda bilgi yok. Resmî açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.