Lol’de Shen CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Yönleri

Ionia’nun usta ninjalarından biri olan Shen, alacakaranlığın gözü ünvanıyla birlikte ruhlar alemi ve fiziksel alemdeki dengeyi sağlamak için Sihirdar Vadisi’ne iniş yapıyor.

Destekleyici tank rolünü en iyi üstlenen karakterlerden biri olan Shen, sadece sahip olduğu ulti yeteneği ile bile karşı rakibin her zaman tetikte olmasını sağlayabilir. Haritanın herhangi bir yerindeki takım arkadaşına kalkan vererek yanına ışınlanmak oldukça büyük bir etki yaratabiliyor.

Üst koridorun dost oyuncular için değerli karşı takım için ise sinir bozucu olan karakter Shen, defansif ve kitle kontrol açısından oyun genelinde oldukça etkili olabilen bir karakter. Özellikle sahip olduğu 'Kışkırtma' yeteneği takım savaşlarının seyrini değiştirebiliyor.

Shen CT'leri:

Urgot

Vayne

Akali

Mordekaiser

Swain

Shen’in kışkırtma yeteneği ve W yeteneğinden gelen koruyucu alan özelliği 1’e1 yapılan savaşlarda oldukça öne çıkmasını sağlıyor. Fakat karşısındaki şampiyon menzilini koruyabilen bir şampiyonsa veya normal saldırı yerine (Shen’in W’su sadece normal saldırıları engelliyor) ağırlıklı olarak yeteneklerine yönelik oynayan bir karakter ise (Genellikle büyü gücüne sahip karakterler) Shen bu tarz karşılaşmalarda avantajsız taraf olabiliyor.

Shen’in tüm yetenekleri:

Pasif / Ki Kalkanı: Shen yetenek kullandıktan sonra bir kalkan kazanır. Diğer şampiyonları etkilemek, bu kalkanın bekleme süresini azaltır.

Shen yetenek kullandıktan sonra bir kalkan kazanır. Diğer şampiyonları etkilemek, bu kalkanın bekleme süresini azaltır. Q / Alacakaranlık Saldırısı: Shen ruhani kılıcını saldırılarında kullanmak için geri çağırır ve hedefinin azami can miktarına bağlı olarak hasar verir. Kılıç bir şampiyona çarparsa saldırılar büyük oranda güçlenir ve kılıcın çarptığı bütün şampiyonlar, Shen’den uzaklaşırken yavaşlar.

Shen ruhani kılıcını saldırılarında kullanmak için geri çağırır ve hedefinin azami can miktarına bağlı olarak hasar verir. Kılıç bir şampiyona çarparsa saldırılar büyük oranda güçlenir ve kılıcın çarptığı bütün şampiyonlar, Shen’den uzaklaşırken yavaşlar. W / Ruh Sığınağı: Shen veya ruhani kılıcının çevresindeki takım arkadaşlarına yönelik saldırılar önlenir.

Shen veya ruhani kılıcının çevresindeki takım arkadaşlarına yönelik saldırılar önlenir. E / Gölge Fırlayışı: Shen belli bir yöne atılarak yoluna çıkan rakipleri kışkırtır.

Shen belli bir yöne atılarak yoluna çıkan rakipleri kışkırtır. R / Birlikten Kuvvet Doğar: Shen seçilen takım arkadaşını gelen hasarlara karşı korur ve kısa süre sonra da hedef şampiyonun yanına ışınlanır.

Alacakaranlığın Gözü Shen’in güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Shen'in güçlü yönleri:

Ulti yeteneği ile haritanın herhangi bir yerindeki takım arkadaşına desteğe gidebilmesi

Kışkırtma özelliği sayesinde, rakipleri takım arkadaşlarından uzak tutabilmesi

Koruyucu kalkan özelliği sayesinde kendisinin yanı sıra takım arkadaşlarını da normal saldırılara karşı koruyabilmesi

Shen’in güçlü olduğu taraf koridor safhasından çok takımını desteklerken ortaya çıkıyor. Takımını çok rahat bir şekilde koruyup karşı rakibi kışkırtma ile bir süre etkisiz bırakabilmesi, takım savaşlarının seyrini değiştirebiliyor. Bunun yanı sıra Ulti yeteneğinin verdiği kalkan hayat kurtarırken kendisini de takım arkadaşının yanına ışınlaması, kaybedilen bir savaşın rüzgarlarının bir anda kendi takımı için esmesini sağlayabiliyor.

Shen'in zayıf yönleri:

Normal saldırı dışında yetenek ağırlıklı oynayan karakterlere karşı koruyucu kalkanın işlevsiz olması

Dikkatsiz oynandığında karşı takipten gelen ağır bir kitle kontrol ile ultinin iptal olması

Kendi menzilini koruyarak oynayabilen karakterlere karşı kışkırtma yeteneğinin işlevini tam olarak gerçekleştirememesi

Shen ne kadar takımı için destekleyici bir role sahip olsa da, sersemletme, ittirme tarzındaki kitle kontrol yeteneklerini ultisini iptal edebiliyor. W yeteneğinden gelen kalkan da yeteneklerini ağırlıklı olarak kullanıp hasar veren karakterlere karşı işlevsiz kalıyor. Bunun yanı sıra E yeteneğindeki kışkırtmayı kullanmak için kısa bir mesafede kayıp, rakiplere değmesi gerekiyor. Bu yüzden yeterince iyi menzilini koruyabilen bir şampiyon karşısında işlevsiz kalabiliyor.

LoL'de Shen nasıl oynanır?

Shen oynarken sürekli harita kontrolü yapmak gerekiyor. Bu sayede yardıma ihtiyacı olan bir takım arkadaşınıza ultiniz ile yetişebilirsiniz

W yeteneği arkanızdan gelen ruhani kılıcınızın bulunduğu konuma göre açıldığı için Önce Q yeteneğini kullanıp kılıcı yanınıza çekmeyi unutmayın

Shen’in kışkırtma yeteneği özellikle takım savaşlarında büyük önem taşıyor. Rakip takımdaki kritik bir oyuncuyu kışkırtmanız takım savaşını kazanmanızda önem taşıyacaktır

Shen’in en büyük özelliği erken safhalarda ulti yeteneği ile takım arkadaşlarını destekleyebilmesi. Bu yüzden, düzenli olarak harita kontrolü yapmanız önem taşıyor. W yeteneği birebir yaptığınız savaşlarda bir süre avantajda olmanızı sağlayacaktır. Fakat konumu kılıcınıza göre belirlendiği için kılıcınızı Q yeteneği ile yanınıza çekmeyi unutmayın. E yeteneğinin sahip olduğu kışkırtma özelliği 1.5 saniye boyunca kışkırttığınız oyuncuların sadece size saldırmasını sağlıyor. Bu özelliği iyi kullanmak takım savaşından üstün çıkmanızı sağlayabilir.

Shen’in karşısında nasıl oynanır, Shen nasıl yenilir?

Eğer ki kitle ağır kitle kontrolüne sahip bir karakterseniz sersemletme, ittirme vb. Shen’in ulti yeteneğini elinizden geldiğince bozmaya çalışın

Shen’in W yeteneği bir süre normal saldırılarınızı engelleyeceği için normal saldırıya yönelik bir karakter oynamamanız daha rahat bir koridor safhası geçirmenizi sağlayabilir

Shen’in E yeteneği agresif bir şekilde oynayabilmesi için sahip olduğu tek yeteneği. Bu aynı zamanda bu yeteneği ıskaladığında açık bir hedef olmasını sağlıyor. Bunu ona karşı kullanın

Shen ulti atarken iptal etmeyi başarabilirseniz kalkanı basabilse bile ışınlanmasını iptal edecektir. Bu durum hem Shen’i zor duruma hemde takımını zor duruma sokacaktır. Shen’in W yeteneği açtığı kalkan ile savaşlarda üstün olmasını sağlıyor. Bu yüzden yetenek bazlı karakterler oynayıp bu yeteneği direkt işlevsiz bırakabilirsiniz. Shen’in agresif oynamak için sahip olduğu tek yetenek E yeteneği olduğu için bu yeteneğe karşı hazırlıklı olup yetenekten kaçınabilirseniz savaşı kazanmanız çok daha kolay olacaktır.