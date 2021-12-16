LoL'de Teemo CT'leri, Güçlü Zayıf Yönleri, Tüm Yetenekleri

League of Legends’ın Yordle ırkının sevimli bir bireyi olan Teemo, tam teçhizat göreve hazır bir şekilde karşımıza çıkıyor. Neşeli ve pofuduk görünüşüne aldanmayın. Kendi genellikle üst koridorun en belalı karakterlerinden biri olabiliyor.

Görünmez olabilmesi, rakibini kör edebilmesi veya zehirlemesi veya etrafa patlayan mantar gibi binbir türlü sinir bozucu hamleler ile Teemo rakibine kelimenin tam anlamıyla oyunu zehir edebiliyor.

Bandle Şehri’ndeki yordle kardeşleri arasında bir efsane olan ve garip bir şekilde oyunun her koridoruna uyum sağlayan Teemo için, teknik olarak 'Gerçekten en iyi olduğu koridor şurası' diyemeyiz. İnandığınız takdirde Teemo’yu her yerde oynama imkanınız da mevcut. Ne kadar işlevsel olacağı veya takımınızın buna vereceği tepki tartışılır fakat dediğimiz gibi mümkün.

Lol Şampiyonu Teemo'yu yıkabilecek Teemo ct'leri:

Quinn

Rumble

Akshan

Tahm Kench

Volibear

Teemo çabuk bir sürede görünmez olabilir ve mantar yerleştirebilir. Teemo'ya karşı oynarken mümkün olduğunca onun sizi rahatsız etmesini bekleyin. Teemo, takım dövüşlerinde pek iyi olmadığı için takım dövüşlerine katılmayabilir. Bu nedenle Teemo'ya karşı takım avantajını da kullabilirsiniz.

Çevik izci Teemo’nun güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Teemo'nun güçlü yönleri:

Zehir, kört etme, menzil gibi güçlü yanları sayesinde üst koridordaki birçok karaktere karşı baskın bir oyun sergileyebilmesi

Totem niyetine koyabildiği mantarlar sayesinde hem harita hakimiyetine sahip olması hemde mantarların patlaması sayesinde olası baskınlarda düşmanı yavaşlatıp kaçabilmesi

Oyunun geç safhalarında görünmezlik pasifinin doğru kullanımı ile ani saldırılar gerçekleştirebilmesi

Teemo'nun zayıf yönleri:

Patlayan ve düşmanı yavaşlatan mantarlar karakterin tek kitle kontrolü olduğu için koridorda başı çok kolay belaya girebiliyor

Ağırlıklı olarak üst koridorda oynanıyor olmasına rağmen diğer üst koridor karakterlerine göre işlevsellik konusunda zayıf kalıyor

Erken safhada özellikle henüz 6. seviyeye ulaşmamışsanız gelen baskınlar Teemo’yu koridorda çok geri düşürebiliyor

Görünmez olabilen Teemo’nun tüm yetenekleri:

Pasif / Kaçak Dövüş: Teemo olduğu yerde durur ve kısa bir süre hiçbir şey yapmazsa, belirsiz bir süreliğine görünmez hale gelir. Teemo çalı içinde hareket ederken de görünmez hale gelebilir ve görünmezliğini bozmadan dolaşabilir. Teemo görünmezlikten çıktıktan sonra Şaşırtmaca Avantajı kazanır ve saldırı hızını birkaç saniyeliğine arttırır.

Teemo olduğu yerde durur ve kısa bir süre hiçbir şey yapmazsa, belirsiz bir süreliğine görünmez hale gelir. Teemo çalı içinde hareket ederken de görünmez hale gelebilir ve görünmezliğini bozmadan dolaşabilir. Teemo görünmezlikten çıktıktan sonra Şaşırtmaca Avantajı kazanır ve saldırı hızını birkaç saniyeliğine arttırır. Q / Kör Eden Dart: Rakibin görüşünü etkileyen güçlü bir zehirle hedefe hasar verir ve etki süresi boyunca hedefin kör olmasına yol açar.

Rakibin görüşünü etkileyen güçlü bir zehirle hedefe hasar verir ve etki süresi boyunca hedefin kör olmasına yol açar. W / Seri Adım: Teemo koşuşturmaya başlar ve rakip bir şampiyon ya da kulenin saldırırsa uğrayana kadar hareket hızı pasif olarak artar. Teemo, depara kalkarak kısa süreliğine darbe alsa bile kaybetmeyeceği ilave hareket hızı avantajı elde edebilir.

Teemo koşuşturmaya başlar ve rakip bir şampiyon ya da kulenin saldırırsa uğrayana kadar hareket hızı pasif olarak artar. Teemo, depara kalkarak kısa süreliğine darbe alsa bile kaybetmeyeceği ilave hareket hızı avantajı elde edebilir. E / Zehirli Atış: Teemo’nun her saldırısı hedefi zehirleyerek, vuruş anında ve takip eden 4 saniye boyunca hasar verir.

Teemo’nun her saldırısı hedefi zehirleyerek, vuruş anında ve takip eden 4 saniye boyunca hasar verir. R / Tehlikeli Tuzak: Teemo, çantasında sakladığı mantarlardan birini kullanarak patlayıcı bir zehirli mantar atar. Rakiplerden biri tuzağa basarsa; tuzaktan, rakipleri yavaşlatıp hasar almalarına neden olan bir zehir bulutu salıverilir. Teemo yerdeki başka bir mantarın üzerine mantar atarsa, attığı mantar sekerek ilave menzil kazanır.

LoL'de Teemo nasıl oynanır?

6 lvl’a kadar dikkatli oynamanız büyük önem arz ediyor. Ulti yeteneğiniz açıldıktan sonra, harita hakimiyetiniz ve kitle kontrolünüz artacağı için daha rahat oynayabilirsiniz

Menziliniz en güçlü silahınız. E yeteneğiniz sayesinde her saldırınızda zehir olacağı için menzilinizi iyi kullanıp rakibinizi sürekli rahatsız edin.

Oyunun geç safhalarında Teemo oldukça güçlü bir hale geliyor. Doğru kasılan eşyalar ile geç safhada her türlü karakteri yok edebilecek potansiyele sahip olabilirsiniz

Teemo, ulti yeteneği sayesinde harita kontrolü konusunda oldukça yetenekli, oyundaki koridor safhaları bittikten sonra düzenli bir şekilde haritayı mantarlamanız takımınıza harita üzerinde çok yüksek bir kontrol sağlayacaktır

Olsa baskınlarda mantarlarınız yetersiz kalırsa son çareyi çimene girip görünmez olmakta arayabilirsiniz. Düşmandan önce çimene girip hızlı bir şekilde görünmez olursanız, bir ihtimal de olsa kaçma şansınız olacaktır

Teemo'ya karşı nasıl oynanır?

Defansif bir başlangıç yapmak, hareketli bir şampiyon olan Teemo ile en başından mücadele etmenin iyi yollardından biridir. Teemo, mantarlarını koridor kenarına yerleştirecek. Bu nedenle koridar kenarında yürümekten kaçının. Takım kavgalarında başarılı olmayan Teemo, yan şeritlerde hedef alarak bölünmüş olabilir. Birinin onun bölünmesini engelleyebildiğinden emin olun.