Bu Yılın LoL Dünya Şampiyonasındaki 16 Efsane An

Bu sene ABD'de gerçekleşen League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds 2022, ilk günden son güne kadar pek çok efsane ana sahne oldu. Bugün sizlere bu anlardan bazılarını derledik.

E-spor denildiğinde akla ilk gelen oyunlardan biri olan League of Legends'ın bu sene ABD'de düzenlenen Worlds 2022 etkinliği, pek çok efsane anı bizlere yaşattı. Final dahil olmak üzere pek çoğu 5 maça uzayan efsane serilerin yer aldığı etkinlikte profesyonel LoL oyuncularının "Bu şampiyon bunu yapabiliyor muydu?" diyeceğimiz hareketlerini izledik.

Bugün sizlere ülkemizden İstanbul Wildcats takımının katıldığı ve ne yazık ki ön eleme turlarında elendiği Worlds 2022'den hafızalarımıza kazınmış 16 sahneyi paylaşacağız. Grup aşamasından finale kadar pek çok etkileyici anın yer aldığı Worlds 2022'ye gelin bir de bu açıdan bakalım.

Türk temsilcimiz IW'den Serin'in Akali ile mucizeler yaşattığı anlar

Sahnenin olduğu dakika: 6:40

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JDG'nin orta koridoru Yagao'dan ders niteliğinde bir Azir oyunu

Sahnenin olduğu dakika: 1:00

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Efsane bir Azir oyunu da DWG'nin orta koridoru ShowMaker'dan geldi.

Sahnenin olduğu dakika: 0:58

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G2'nun destek oyuncusu Flakked'dan dar alanda Serephine'e karşı oynamamanız gerektiğini gösteren harika oyun.

Sahnenin olduğu dakika: 6:13

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RNG'nin üst koridoru Ming'in Sett'in yakaladığında asla affetmeyeceğini gösteren oyunu.

Sahnenin olduğu dakika: 3:11

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JDG'nin nişancısı Hope'un sayıca az olunan ortamlarda bile Kai'Sa ile iyi işler yapılabileceğini gösterdiği akıcı oyun.

Sahnenin olduğu dakika: 7:56

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TES'in nişancısı JackeyLove'ın GAM'ı Kadim Ejderha karşısında adeta yok ettiği anlar.

Sahnenin olduğu dakika: 7:19

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Bu maçın devamı ise çok daha efsane anlara sahne oluyor. Sonuna kadar izlemenizi öneriyorum.

League of Legends'ın beyin yakmasıyla ünlü efsane oyuncusu Faker'dan yine efsane bir mücadele.

Sahnenin olduğu dakika: 6:54

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Şampiyon DRX'in önce ejder çalıp sonrasında orta koridoru Zeka'yla galibiyete gittiği efsane oyun.

Sahnenin olduğu dakika: 7:35

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GEN'in bir oraya bir buraya giden oyunda nişancısı Ruler'ın "Lucian böyle oynanır" dediği oyun.

Sahnenin olduğu dakika: 8:42

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T1'in neden yıllarca League of Legends'ı domine ettiğinin kanıtı olan takım oyunu.

Sahnenin olduğu dakika: 5:11

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DK'nın orta koridoru ShowMaker'ın Swain'le adeta şov yaptığı oyun.

Sahnenin olduğu dakika: 2:51

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T1'in efsane orta koridoru Faker'dan bir takımı hiçliğe doğru gönderen Azir performansı

Sahnenin olduğu dakika: 4:42

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Faker'dan bazen çok küçük detayların da önemli olduğunu gösteren bir Ryze oyunu

Sahnenin olduğu dakika: 7:12

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Uzun yıllar konuşulacak Worlds 2022 finalinde T1'in DRX'in elinden birkaç kez Baron'u çaldığını da gördük.

Sahnenin olduğu dakikalar 1. Video:5:09 2. Video:5:37

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Worlds 2022, pek çok efsane ana sahne oldu. Bazı takımlar üzülürken bazıları ise mutlu bir şekilde ayrıldı. Peki sizin Worlds 2022'de unutamadığınız anlar oldu mu? Yorumlar kısmında buluşalım.