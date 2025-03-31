Apple'ın iPhone 16e ile ilk kez kendi modem çipine yer vermesinin ardından sıradaki ürün de belli oldu.

Apple, 2027’de piyasaya sürülmesi beklenen M6 çipi üzerinde çalışıyor ve bu yeni nesil işlemciye kendi hücresel modemini entegre etmeyi planlıyor.

iPhone 16e her ne kadar birçok alandan eleştirilmiş olsa da telefonun en dikkat çeken ve övülen özelliği Apple'ın kendi ürettiği C1 modemiydi. Verimliliği büyük oranda artıran bu modem, pil performansını da büyük ölçüde artırmıştı.

Şimdi ise şirket bu modemi kullanacağı bir sonraki ürününü belirleme aşamasında ve gelen ilk bilgilere göre bu ürün M6 çipli MacBook'lar olacak.

Apple'ın kendi modem çipi yeni MacBook'a neler sağlayacak?

Bu gelişme ile birlikte MacBook’ların internet bağlantısı için Wi-Fi’ye bağımlılığı da azalmış olacak. Ayrıca bu MacBook'ların GPS ve uydu bağlantısı gibi ek özellikleri desteklemesi de muhtemel.

Apple, şu an için MacBook Pro serisini M5 çipiyle güncellemeye hazırlanıyor. M5’in WWDC 2024’te tanıtılması beklenirken, büyük tasarım değişikliklerinin 2026’da, MacBook Pro’nun 20. yılına özel bir modelle geleceği belirtiliyor. Bu modelde, M6 çipin yanı sıra daha ince OLED ekran ve yepyeni bir kasa tasarımı da yer alacak.

Apple bir süredir Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltma stratejisi sürdürüyor. Kendi modem teknolojisini geliştiren şirket, gelecekteki Mac’leri tamamen kendi donanımıyla güçlendirmenin peşinde.