Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği yeni Apple Watch Ultra'ya dair birçok yeni detay ortaya çıktı.

Apple, iPhone serisinde sunduğu uydu bağlantılı mesajlaşma özelliğini nihayet Apple Watch Ultra'ya getiriyor.

2025’te piyasaya sürülmesi beklenen üçüncü nesil Apple Watch Ultra, 5G RedCap desteğiyle daha gelişmiş bağlantı seçenekleri sunarken, uydu mesajlaşması sayesinde kullanıcılar hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmadan da iletişim kurabilecek.

İlk etapta yalnızca acil durumlar için kullanılabilecek bu özellik, iOS 18 ile birlikte herhangi bir kişiye mesaj göndermeyi destekleyecek şekilde genişletilecek.

Hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmadan iletişim kurulabilecek

Apple, bu yeniliği yeni Apple Watch Ultra'nın en büyük satış noktalarından biri hâline getirmeyi planlıyor ve zorlu koşullara yönelik cihazlar sunan rakip markalarla rekabete girmeye hazırlanıyor.

Dalgıçlar, yürüyüşçüler ve doğa tutkunları için tasarlanan Apple Watch Ultra, bu yeni özellikle güvenlik açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Uydu mesajlaşmasının, destekleyen iPhone’larda olduğu gibi ilk iki yıl ücretsiz sunulması bekleniyor.

Bunun yanı sıra Apple’ın gelecekteki Apple Watch modellerinde Intel yerine MediaTek hücresel modemlerini kullanmayı planladığı bildiriliyor. Yeni MediaTek çipi, Apple Watch Ultra’yı daha güçlü ve bağımsız hâle getirecek.