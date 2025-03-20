Windows kullanıcılarını hedef alan bir oltalama saldırısı, şimdi de Mac kullanıcılarını sahte güvenlik uyarılarıyla kandırmaya başladı.

Daha önce Windows kullanıcılarını tuzağa düşüren bir oltalama saldırısı, şimdi macOS'e sıçradı. Hackerlar, Apple kullanıcılarını hedef alarak Apple Kimliklerini çalmaya çalışıyor. Yöntem basit ama etkili: Sahte güvenlik uyarılarıyla panik yaratarak insanları kandırıyorlar.

Daha önce Windows kullanıcılarını avlayan bir oltalama saldırısı, şimdi Mac’lere dadandı. Hackerlar, Apple kullanıcılarını korkutup kandırarak Apple Kimliklerini ele geçirmeye çalışıyor. İşte detaylar!

Mac kullanıcılarını hedef alan yeni oltalama saldırısı

Güvenlik araştırmacıları, saldırganların sahte güvenlik uyarılarıyla kullanıcıları kandırdığını paylaştı. Windows’ta Microsoft’un güvenlik bildirimlerini taklit eden bu yöntem, macOS’te Apple cihazlarının ele geçirildiği izlenimini oluşturacak şekilde uyarılar gösteriyor. Kullanıcılara sahte bir mesaj iletilerek ziyaret ettikleri internet sayfasının donmasına neden olunuyor. Araştırmacılar, saldırganların bu yöntemle panik yaratarak kullanıcıların Apple Kimliklerini girmesini amaçladığını belirtti.

Güvenlik uzmanları, saldırganların özellikle macOS ve Safari kullanıcılarını hedef aldığını açıkladı. Windows için yayımlanan güvenlik güncellemelerinin ardından saldırganların macOS’e yöneldiği düşünülüyor. Apple ekosistemine yeterince aşina olmayan kullanıcıların bu tür saldırılara karşı daha savunmasız olabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, sahte uyarı pencerelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, Apple’ın bu güvenlik açığına karşı bir güncelleme yayımlayıp yayımlamayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadığı aktarıldı.