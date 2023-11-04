En son gelen macOS Sonoma 14.1 sürümü, Mac cihazlarında sıvı tespit özelliğini de içinde barındırıyor.

Apple, her ne kadar yeni tanıttığı Apple Watch’ların reklamlarında cihazı suyun altında gösterse de cihazın garantisi, sıvı temasından doğacak hasarları kapsamıyor. Bu yüzden konu Mac’lere gelmeden önce bu cihazlarla suya girerken dikkat etmeniz gerektiğini belirtelim.

Sıvı temasından doğacak hasarları önleyebilmek adına Apple Watch’larda suyu dışarı atan bir mekanizma varken iPhone’larda ve iPad’lerde, buna ek olarak cihaza sıvı kaçtığını belirten bir uyarı da karşımıza çıkıyor. Yeni macOS Sonoma 14.1 sürümünde de Mac cihazlarında sıvı temasını algılayacak bir özellik bulundu.

Fakat özelliğin amacı ve çalışma şekli iPhone’dakinden farklı.

“liquiddetectiond” isimli bu gizli özellik, bilgisayarın sıvıya maruz kalıp kalmadığını anlayabiliyor. Bunu yapmak için de Mac cihazları üzerindeki Type-C yuvalarından sıvı temasına yönelik bilgi topluyor. Özellik, iPhone tarafında kullanıcıya ulaşıp uyarsa da Mac’lerde durum böyle değil.

Zira “Sıvı Tespiti ve Korozyon Azaltma Hizmeti”, kodun da işaret ettiği üzere analiz amacıyla yerleştirilmiş. Bu da henüz iPhone’lardakine benzer bir uyarının Mac kullanıcılarına gösterilmeyeceğine; onun yerine Apple teknisyenlerinin cihazın garantisini daha rahat kontrol edebilecek olmasına işaret ediyor.

Söz konusu sıvı tespiti noktalarında sıvıya maruz kaldığında renk değiştiren göstergeler yer alıyor. Fakat bunun M3 işlemcili Mac cihazlarıyla mı sınırlı olduğu yoksa macOS’in son sürümünü kullanan her Mac’de yer alacağı henüz belli değil. Böyle bir özelliğin özellikle de MacBook’larda oldukça işlevsel olacağı kesin. Yine de gözümüz, ufacık bir adım ötedeki sıvı teması uyarısını da aramadı değil.

Hazır MacBook demişken de M3 işlemcili MacBook Pro'dan meraklıları için bahsedelim.