Apple bilgisayarların işletim sistemi olan macOS’a gelen yeni güncelleme macOS Big Sur tüm kullanıcılarda bir heyecan yarattı. Peki, hangi Mac modelleri Big Sur güncellemesini alabilecek? Sizin için detayları anlattık.

Apple tarafından her sene düzenlenen WWDC toplantısına bu sene damgasını vuran en önemli haberlerden biri Apple bilgisayarlara gelecek olan macOS Big Sur güncellemesi oldu. 22 Haziran 2020’de yapılan tanıtımda macOS Big Sur güncellemesinin önizlemesi yapıldı ve bu haber tüm Apple kullanıcılarında heyecan dalgası yarattı.

Peki, bu heyecan dolu haberden herkes memnun olmalı mı? Maalesef hayır. Çünkü macOS Big Sur her Mac bilgisayar için uyumlu olmayacak ama hemen ümitsizliğe kapılmayın, sistem gereksinimleri o kadar da yüksek noktada değil. Sizin için macOS Big Sur sistem gereksinimlerini anlattık ve desteklenen Mac modelleri listesi hazırladık.

macOS Big Sur destekleyen Mac modelleri:

MacBook 2015 ve sonrası modeller

MacBook Air 2013 ve sonrası modeller

MacBook Pro 2013 ve sonrası modeller

Mac mini 2014 ve sonrası modeller

iMac 2014 ve sonrası modeller

iMac Pro 2017 ve sonrası modeller

Mac Pro 2013 ve sonrası modeller

Mac kullanıcıları hatırlayacaktır, macOS 10.15 Catalina güncellemesinin gerektirdiği sistem gereksinimleri nedeniyle pek çok Mac bilgisayar bu yeni güncellemeden yararlanamamıştı. Apple, kullanıcıları dinlemiş olacak ki yayınlandığı zaman macOS Big Sur güncellemesinden daha fazla Mac modeli yararlanacak.

Mac bilgisayarınız yukarıdaki modellerden biri ise yayınlandığı an siz de macOS Big Sur güncellemesini bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Model kadar önemli olan diğer bir detay da bilgisayarınızda yeterli kullanılabilir depolama alanı olmasıdır. Eğer bilgisayarınızın modelini bilmiyorsanız öğrenmek için kolay bir yöntem var.

Mac bilgisayarınızın yılını ve modelini nasıl öğrenebilirsiniz?

Adım #1: Ana ekranın sol köşesinde bulunan Apple logosuna tıklayın.

Ana ekranın sol köşesinde bulunan Apple logosuna tıklayın. Adım #2: Açılan menüden Bu Mac Hakkında seçeneğine tıklayın.

Açılan menüden Bu Mac Hakkında seçeneğine tıklayın. Adım #3: Buradan Sistem Raporu butonuna tıklayın.

Buradan Sistem Raporu butonuna tıklayın. Adım #4: Açılan ekranda cihazınızla ilgili tüm ayrıntıları görebilirsiniz.

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Hepsinde olmasa da bazı Mac modellerinin kutusunun üzerinde de bilgisayarın yıl ve modeline ait bilgiler görebilirsiniz. Diğer bir seçeneğiniz ise cihazın kutusunun içinde bulabileceğiniz bilgilendirme kılavuzudur. Elbette yukarıda anlattığımız yöntem en doğru sonucu almanızı sağlayacaktır.

macOS Big Sur ne zaman yayınlanacak?

macOS Big Sur güncellemesinin şu an için yalnızca geliştirici beta sürümü yayınlanmış durumda. Halka açık beta sürümünün ise Temmuz ayında yayınlanacağı biliniyor. İsteyen kullanıcılar beta sürüm ile kullanmaya başlayabilirler.

Uyumlu olan tüm Mac bilgisayar modellerinin kullanabileceği macOS Big Sur güncellemesinin ise 2020 yılının sonbahar aylarında yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni açıklamalar olursa size duyuracağız.

macOS Big Sur yüklemeli miyim?

Elbette bu konu tüm güncellemelerde olduğu gibi kullanıcıya kalmış bir karar fakat Mac bilgisayarınızı tam verimle kullanmak istiyorsanız ve cihazınız uyumluysa yüklemenizde yarar var.

Güncellemeler cihazların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Tüm bunların yanı sıra Apple, macOS Big Sur güncellemesinde son derece heyecan verici özellikler sunuyor. Bir Apple kullanıcısı olarak hiç kimse bu özellikleri kaçırmak istemez. Bu bile yeni güncellemeyi yüklemek için iyi bir neden.

Sizin için Apple bilgisayarların işletim sistemi olan macOS’a gelecek macOS Big Sur güncellemesinin sistem gereksinimlerini anlattık ve desteklenen Mac modellerini listeledik. Yeni güncelleme ile ilgili detayları Apple resmi internet sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.