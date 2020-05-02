Mafia III, 7 Mayıs'a Kadar Steam'de Ücretsiz

Mafia serisinin en zayıf halkalarından biri olarak değerlendirilen ancak teknik sorunlarını zaman içerisinde çözen Mafia III, 7 Mayıs'a kadar ücretsiz yayınlanacak. Oyun severler diledikleri takdirde 29,75 TL karşılığında %75 indirimli şekilde oyunu satın alabilecek.

Mafia III'ün, en hafif tabirle Mafia serisi içerisindeki en tartışmalı oyunlardan biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Oyun ilk piyasaya çıktığında teknik sorunlar, kritik oyun hataları ve oyunu bozan arızalar nedeniyle çok baş ağrıtmıştı. Oyunun seviyeyi düşürdüğü ve yeni eklenen özelliklerin oyun deneyimini geliştiremediği düşünülüyordu.

Daha sonra teknik sorunlar çözülmüş olsa da oyunun itibarına verilen zarar ortadaydı ve Mafia III en iyi ihtimalle 'ortalama' bir oyun olarak nitelendirilebilirdi. Eğer serinin çok büyük bir hayranı değilseniz, Mafia III'ü pas geçmeniz çok mümkündü. İşte belki o zamanlar uzak durduğunuz ve hakkında pek iyi şeyler duymadığınız için oynamak istemediğiniz oyuna bir kez daha üstelik ücretsiz olarak göz atma şansına sahipsiniz.

Steam üzerinden ücretsiz

Mafia III, 7 Mayıs'a kadar Steam üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak. Oyunu oynamaktan hoşnut kalan oyun severler, 29,75 TL karşılığında Mafia III'ü satın alabilecekler. Oyunun orijinal fiyatı 119,00 TL, yani yüzde 75 indirimle oyuna sahip olabileceksiniz. Bununla birlikte, oyunun hiçbir indirilebilir içeriği (DLC) mevcut değil.

Mafia III'te, Vietnam'da savaştıktan sonra evine dönen Lincoln Clay'in hikâyesine şahit oluyoruz. Savaşın travmasını geride bıraktığını düşünme hatasına düşen Clay, ailesinin bir suç ailesi tarafından yok edilmesi üzerine intikam peşinde koşacaktır. Kendi imparatorluğunu kurmak için harekete geçen Clay, sokağın adaletini işleterek yalnızca kendisini öldürmeye çalışanları değil, en tepeye çıkmasına engel oluşturanları dahi yok etmek için çabalayacaktır.

Daha önce bahsedildiği gibi, ortalama bir Mafia oyunu olsa da, Mafia III'te eğlenceli yanlar da bulunuyor. Örneğin New Bordeaux'yu gerçek zamanlı biçimde fethetmek, zevkli bir uğraş gibi görünüyor. Mükemmel olmasa da kabul edilebilir bir şekilde yeterli bir savaş vererek kendi dünyanızı kurabiliyorsunuz.

Oyunu 7 Mayıs'a kadar ücretsiz şekilde deneyimlemek için bağlantıya tıklayıp oyunu indirebilirsiniz.