Red Magic Magnetic Cooler 6 Pro, Magsafe uyumlu iPhone modelleri için duyuruldu. Manyetik modülü ve güçlü soğutma sistemiyle dikkat çekiyor.

Mobil oyun oynarken telefonun aşırı ısınmasından şikayet edenler için yeni bir çözüm geldi. Nubia, Red Magic Magnetic Cooler 6 Pro adını verdiği manyetik telefon soğutucusunu duyurdu. Magsafe destekli iPhone’lara özel olarak tasarlanan bu aksesuar, cihazın ısınmasını engelleyerek daha uzun süre oyun keyfi yaşamanızı sağlıyor.

iPhone’unda saatlerce oyun oynayanlar için yeni bir soğutucu geldi. Magsafe uyumlu bu aksesuar, telefonun ısınmasını dert edenlere ilaç gibi gelecek.

Fan yapısı ve ek özellikler

Red Magic Magnetic Cooler 6 Pro, manyetik ve klipsli bağlantı seçenekleriyle kullanıcılara sunuldu. Magsafe destekli cihazlar için 14N gücünde manyetik bir modül, manyetik desteği bulunmayan telefonlar için ise klipsli bağlantı aparatı ile kullanım imkânı sağladığı açıklandı. 30W gücündeki soğutma sistemiyle cihazın sıcaklığını hızlı bir şekilde düşürdüğü ve maksimum 41°C’ye kadar soğutma sağlayabildiği belirtildi. Cihazın en düşük çalışma sıcaklığının ise -16°C olarak ölçüldüğü aktarıldı.

Cihazda 4,7 mm kalınlığında termoelektrik soğutma (TEC) plakası kullanıldığı paylaşıldı. Geleneksel TEC plakalarına göre %34 daha büyük ve %17 daha verimli olduğu belirtilen bu yapı, grafen kaplı alüminyum ısı emiciyle desteklendiği aktarıldı. Bu sayede ısı iletiminin %54 oranında iyileştirildiği ifade edildi. Aynı zamanda çift katmanlı silikon termal pedin daha iyi ısı transferi sağladığı ve telefonun yüzeyini koruduğu bildirildi.

Aksesuarın 40x15 mm boyutunda, 7 kanatlı bir fana sahip olduğu paylaşıldı. Fanın, hava akışını %20 artırdığı ve genel soğutma verimini %15 oranında iyileştirdiği belirtildi. 3D hava kanalı tasarımının cihazın daha sessiz çalışmasını sağladığı ve 35dB ses seviyesinde çalışarak oyun deneyimini etkilemeden soğutma yaptığı aktarıldı.

Fiyat bilgisi ve bağlantı seçenekleri

Cihazda yoğuşma ve aşırı ısınmayı önlemek için gerçek zamanlı sıcaklık ölçümü yapan NTC sensörüne yer verildiği belirtildi. Kullanıcıların, akıllı sıcaklık kontrolü, hız aşırtma modu ve manuel ayar seçenekleriyle soğutma seviyesini ihtiyaçlarına göre belirleyebildiği aktarıldı.

Red Magic Magnetic Cooler 6 Pro, kablosuz ve kablolu şarj destekli olarak geliyor. Çift Type-C bağlantı noktası ve PD hızlı şarj desteği sunan cihaz, hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu çalışıyor. RGB aydınlatma efektleri ve mobil uygulama üzerinden kontrol desteği de mevcut. Temel model 33 dolar, kablosuz şarjlı versiyon ise 51 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.