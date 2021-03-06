Mansur Yavaş'tan Artan COVID-19 Vakalarıyla İlgili Uyarı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da geçen haftaya kıyasla artış gösteren COVID-19 vakalarıyla ilgili uyarıda bulundu. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tedbirlere uymanın önemini hatırlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin ardından Türkiye'nin illere göre 100 bin nüfusa düşen COVID-19 vaka sayısını gösteren güncel haritayı bugün akşam saatlerinde paylaşmıştı. 27 Şubat – 5 Mart 2021 tarihlerini kapsayan haritada, hemen hemen tüm illerde COVID-19 vaka sayılarının artışa geçtiği gözlemlenmişti.

Yeni verilerin açıklanmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlara virüse karşı mücadele tedbirlere uyum çağrısında bulundu.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı:

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Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'daki vaka sayısının yeniden artışa geçtiğine vurgu yapan Mansur Yavaş; maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Ankara'da vaka sayıları artışa geçti:

Birçok ilde artışın olduğu haftalık haritada geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 39,84 vaka sayısına sahip olan Ankara'da vaka sayısı bu hafta 54,83'e yükseldi. Bakanlığın illere göre risk durumu haritasına bakıldığında ise Ankara, sarı renk ile 'orta riskli iller' kategorisinde yer alıyor.

Risk durumu nasıl belirleniyor?

Risk durumu belirlenirken haftalık vaka sayısı 100 binde 20'nin altındaki iller 'düşük riskli' olarak değerlendiriliyor. Buna karşın vaka sayısının 100 binde 21-35 arasında olduğu iller 'orta', 36-100 arasında olduğu iller 'yüksek' ve 100'ün üzerindeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılıyor.

Bakanlığın paylaştığı güncel verilere göre Türkiye'de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli olarak sınıflandırılırken, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisinde yer alıyor.