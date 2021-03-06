İllere Göre Güncel Haftalık Vaka Sayıları Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa düşen güncel COVID-19 vaka sayılarını gösteren haritayı yayınladı. Yeni haritada, geçen haftaya kıyasla hemen hemen bütün illerde artış olduğu görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat – 5 Mart 2021 tarihlerini kapsayan illere göre 100 bin nüfusa düşen COVID-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Bakan Koca, paylaşımını "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" notuyla paylaştı.

Yeni haritada, geçen hafta yüksek risk kategorisini yansıtan turuncu renkte olan 9 kent çok yüksek riskli il kategorisine geçti. Çok riskli il kategorisine geçen bu kentler ise İstanbul, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale, Mersin, Kocaeli, Kırklareli, Yalova ve Kilis oldu. Böylece çok yüksek riskli il sayısı 17'den 26'ya yükselmiş oldu.

İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita:

Birçok ilde artışın olduğu haftalık haritada geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 89,9 vaka sayısına sahip olan İstanbul'da bu sayı 111,5'e yükselirken, Ankara'da ise vaka sayısı 39,84'ten 54,83'e tırmandı. Haritada en az riskli illerin ise Hakkâri, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt olduğu görülüyor.

Hemen yukarıdaki harita ise geçtiğimiz hafta (20-26 Şubat 2021) illere göre 100 bin kişideki vaka sayısını gösteriyor. İki harita kıyaslandığında hemen hemen bütün illerde vaka sayılarının arttığı görülebiliyor.

Haftalık vaka sayısı 100'ün üzerindeki iller 'çok yüksek riskli' sayılıyor:

Risk durumu belirlenirken haftalık vaka sayısı 100 binde 20'nin altındaki iller 'düşük riskli' olarak değerlendiriliyor. Buna karşın vaka sayısının 100 binde 21-35 arasında olduğu iller 'orta', 36-100 arasında olduğu iller 'yüksek' ve 100'ün üzerindeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılıyor.

Bakanlığın paylaştığı güncel verilere göre Türkiye'de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli olarak sınıflandırılırken, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisinde yer alıyor.