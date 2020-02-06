Mundfish, Atomic Heart'ın Yeni Fragmanını Yayınladı

Mundfish, birinci şahıs bilim kurgu ve aksiyon oyunu Atomic Heart'ın yeni fragmanını yayınladı. Fragmanda oyunun fütüristik dünyasından yeni manzaralar ve şaşırtıcı görüntüler sunuluyor.

Mundfish tarafından geliştirilen bilim kurgu oyunu Atomic Heart, ilk kez 2018'de tanıtıldı ve bir süredir kendini unutturmuştu. BioShock ve Fallout tarzı bir deneyim sunan bilim kurgu oyununun, oynanış görüntülerini ortaya koyan yeni tanıtım fragmanı sonunda yayınlandı.

Geçtiğimiz ay Atomic Heart'ın 10 dakikalık uzun bir oynanış videosu yayınlanmıştı. Yeni fragman ise merakla beklenen oyuna daha yeni bir bakış açısı sunuyor. Bu sefer, oyunun dünyasından daha önce hiç görmediğimiz bazı manzaralarla karşılaşıyoruz. Fragman, gökyüzünde büyük bir robotik solucanla başlıyor. Ancak şaşırtıcı olan tek şey bu değil. Ayrıntılı modellenmiş insan yüzleri, ellerden çıkan kablolar ve telekinetik yetenekler gibi sınırları zorlayan anlar var.

Görünüşe göre Atomic Heart, alternatif bir evrende geçen açık dünya oyunu olarak karşımıza çıkacak. Oyunun zaman çizgisinde, Sovyetler Birliği interneti son derece gelişmiş bir teknolojiye sahip ve biz de bir KGB ajanı olarak Plant 3826 bölgesinde araştırmalar yapacağız. Atomic Heart ayrıca Nvidia'nın gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini de destekleyecek. PC oyuncuları, RTX demosunu buradan indirerek deneyime dair fikir sahibi olabilirler.