Mark Zuckerberg, geçtiğimiz hafta sonu katıldığı bir programda WhatsApp'ın satın alma süreci sırasında köpeğinin nasıl önemli bir rol üstlendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz Pazar günü (dün) CNN International’da Laurie Segall’ın programına konuk olan Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ın satın alınması ile ilgili WhatsApp’ın kurucularından Jan Koum ile gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarını paylaştı.

WhatsApp’ı satın almak için Koum ile gerçekleştirdikleri görüşmenin oldukça gergin ve yorucu geçtiğini dile getiren Zuckerberg, ‘’Oldukça gergin bir andı. Jan düşünmek için zaman istedi. Tam o anda köpeğim Beast içeri girdi ve jan’ın kucağına atladı ve buzlar eridi.’’ diyerek köpeğinin Koum’u yumuşatmak konusunda oldukça işe yaradığını söyledi.

Kurulduğu günden bu yana hızla büyüyen ve dünyanın en büyük sosyal medya platformu haline gelen Facebook, 2014 yılında 19 milyar dolarlık rekor bir bedelle WhatsApp’ı satın aldı. Facebook, satın alımın ardından WhatsApp’ın özerk bir şirket olarak varlığını sürdüreceğini söylese de son bir yıl içinde gerçekleşen gelişmeler, bu özerkliğin son demlerinde olduğunu gösteriyor.