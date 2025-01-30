Mark Zuckerberg Açıkladı: "O Özlediğiniz Eski Facebook Geri Dönüyor"

Mark Zuckerberg'in açıklamasına göre bir dönem gençlerin ana durağı olan Facebook'ta köklü değişiklikler yaşanacak.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yatırımcılarla yaptığı dördüncü kazanç görüşmesinde 2025 yılı hedefleri arasında "alışılagelmiş Facebook deneyimine dönüş" planlarını duyurdu.

Zuckerberg, "OG Facebook" olarak tanımladığı bu revizyonun şirketin önümüzdeki dönemde odaklanacağı alanlardan biri olacağını belirtti ve bu değişim için hem yatırım yapmayı hem de zaman harcamayı planladıklarını söyledi.

Zuckerberg'in planları neler?

"Facebook'u kültürel açıdan bugün olduğundan çok daha etkili hâle getirmek için çok sayıda fırsat olduğunu düşünüyorum." diyen Zuckerberg, bu değişikliklerin Meta'nın kısa vadeli iş hedeflerini zorlayabileceğini ve gelirler üzerinde bazı etkiler yaratabileceğini de ekledi.

Şirket, bu yeni dönüşümün altı ay içinde kademeli olarak uygulanmaya başlanacağını belirtiyor. Zuckerberg, nelerin değişeceğiyle ilgili olarak "Sanırım bu değişikliklerin bazıları, Facebook'un ilk dönemlerindeki kullanım deneyimine oldukça benzeyecek." dedi.

Genç kullanıcılar Facebook'tan uzaklaşıyor

Facebook, özellikle genç kullanıcıların ilgisinin azalmasından rahatsız. eMarketer'in verilerine göre 18-24 yaş arası Z kuşağı kullanıcıların TikTok'ta çok daha fazla zaman geçirdiği görülüyor.

Pew Research'ün 2024 yılında yaptığı bir ankete göre ise gençler arasında Facebook kullanımı 2014-2015 yıllarında %71 iken, 2024'te sadece %33 dolaylarında.

Meta, bu kaybın farkında ve Facebook'u gençler için yeniden cazip hâle getirmek amacıyla önemli değişikliklere imza atmanın peşinde.

Peki siz Facebook'un eski günlerine dönebileceğine inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.