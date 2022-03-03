Türk Yapımı Oyun Maroon Berets: 2030 Duyuruldu

Türk oyun şirketi Crescent Games, PC oyuncularının beğenisine sunacağı yeni oyunu Maroon Berets: 2030'u duyurdu. Türkiye ile Ermenistan arasındaki hayali bir savaşı konu edinen oyun, Türkçe seslendirme desteği ile 19 Mayıs 2022'de piyasaya sürülecek.

Video oyun dünyası giderek gelişirken Türkiye'deki geliştiriciler de sektördeki pastadan paylarını almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de zaman zaman, sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde yerli oyunlara yer vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu tür yapımlara bir yenisi daha eklendi. Türk geliştiriciler tarafından kurulan Crescent Games, yeni oyunu Maroon Berets: 2030'u resmen duyurdu.

Maroon Berets: 2030, hala geliştirme aşamasında olan, önümüzdeki haftalarda oyunseverlerin beğenisine sunulacak bir oyun. Zira bu oyunda, Türkiye ile Ermenistan arasındaki hayali bir savaş konu alınıyor. Bir bordo bereliye hayat vereceğiniz oyunda, size verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi oyundaki amaç, bu hayali savaşı kazanmak olacak.

Maroon Berets: 2030, 19 Mayıs'ta piyasaya sürülecek

Oyunun Steam'deki sayfasına baktığımızda; yalnızca tek oyunculu olduğunu görüyoruz. Bu durum ileride değişir mi şimdilik bilinmiyor. Maroon Berets: 2030'da 10 farklı haritanın bulunduğundan bahseden geliştiriciler, silah tepmeleri ile namlu alev efektlerinin mümkün olduğunca gerçekçi tasarlandığını ifade ediyorlar. Yapılan açıklamaya göre oyundaki silahların açılması için, düşmanların alt edilip deneyim puanının yükseltilmesi gerekecek.

Maroon Berets: 2030'un en dikkat çekecek özelliklerinden bir tanesi de Türkçe dil desteği. Oyun, Türkçe menü ve altyazıya ek olarak, doğrudan Türkçe seslendirmeye de sahip. Böylelikle hikayeye kendinizi kaptırmak,oldukça kolay olacak. Geliştirici ekip, Maroon Berets: 2030'un 19 Mayıs 2022'de piyasaya sürüleceğini ifade ediyor.

Maroon Berets: 2030 sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 8 ve üzeri

Windows 8 ve üzeri İşlemci: Intel Core i5, AMD Ryzen 5

Intel Core i5, AMD Ryzen 5 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 25 GB

25 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 980

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7, AMD Ryzen 7

Intel Core i7, AMD Ryzen 7 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 25 GB

25 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070

Maroon Berets: 2030'un fiyatının ne kadar olacağı şimdilik açıklanmadı. Ancak oyunun neler sunabileceğine dair bir fragmana sahibiz. Eğer Maroon Berets: 2030 için hazırlanan fragmana göz atmak isterseniz, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Maroon Berets: 2030 fragmanı

Peki siz Maroon Berets: 2030 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun, oyunseverlerin beklentilerini karşılayabilecek mi?