Uzaydan Dünya'ya düşen göktaşları, koleksiyoncular ve bilim insanları için büyük önem taşıyor. Özellikle Mars kaynaklı taşlar, nadir bulunmaları nedeniyle dikkat çekiyor. Son olarak Mars’tan gelen dev bir göktaşı, rekor sayılabilecek bir fiyatla satıldı.

Mars'tan Dünya'ya düşen en büyük gök taşlarından biri açık artırmada satıldı. 25 kilogram ağırlığındaki taş, gök taşı satışında yeni bir rekora imza attı. Taşın büyüklüğü ve nadirliği, fiyatın beklenenden yüksek olmasına neden oldu.

NWA 16788 olarak adlandırılan gök taşı, 2023 yılında Sahra Çölü’nde bir koleksiyoncu tarafından keşfedildi. Dünya’da bulunan en büyük Mars gök taşı olarak kayıtlara geçen taş, yaklaşık 25 kilogram ağırlığa sahip. Bu gök taşı, şu anda Dünya'da bulunan Mars kaynaklı taşların yüzde 7’sini oluşturuyor.

Gök taşlarına olan ilgi artıyor

Satışa sunulan taşın müzayede başlangıç fiyatı 2 milyon dolar olarak belirlendi. Ancak sadece 15 dakika süren açık artırma sonunda fiyat 4,3 milyon dolara kadar yükseldi. Müzayede ücretleri eklendiğinde taşın toplam satış fiyatı 5,3 milyon dolara ulaştı. Bu satış, şimdiye kadar bir gök taşı için ödenen en yüksek rakam olarak kaydedildi.

Mars’tan gelen gök taşlarının son derece nadir olduğu biliniyor. Bugüne kadar tespit edilen 77 binden fazla gök taşı arasında yalnızca 400 tanesinin Mars kökenli olduğu belirtiliyor. NWA 16788, “olivin mikro gabro şergotit” türünde bir volkanik kayaç. Taşın yüzde 20’sinden fazlası, Mars’a çarpan bir asteroidin etkisiyle oluşmuş “maskelynit” adı verilen cam benzeri bir maddeden oluşuyor.

Gök taşına gösterilen ilginin temel nedeni, taşın büyüklüğü, nadirliği ve bilimsel değeri olarak gösteriliyor. Taşın Mars’ın jeolojik yapısına dair önemli bilgiler sunabileceği düşünülüyor. Aynı müzayedede, bir dinozor iskeleti de 30,5 milyon dolara satılarak yeni bir satış rekoru kırdı. Gök taşları ve fosiller, koleksiyoncular arasında her geçen gün daha fazla ilgi görmeye devam ediyor.