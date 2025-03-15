Bilim insanlarının yakın zamanda yaptığı çalışmalar, Mars’ın özelliklerine ve su geçmişine dair farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Öyle ki bu gezegenin rengi meğer bambaşka bir sebepten kırmızıymış.

Peki Kızıl Gezegen’e kırmızılığını veren esas şey ne? Bilim insanlarının görüşleri neler?

Gelin, sır perdesini kaldıralım.

Mars’ın kırmızı rengi, şüphesiz onu diğer gezegenlerden ayıran en belirgin özelliği.

Fakat yeni yapılan çalışmalar, Mars’ın neden bu renge sahip olduğuna dair bize farklı kapılar aralıyor ve neredeyse tüm ezberleri bozuyor. Bilim insanlarına göre Mars kayalarındaki paslanmalar, daha önce zannedildiği gibi kuru ortamda hematit oluşumuyla değil, suyun etkisiyle gerçekleşiyor.

Aslında bu gezegenin demir açısından çok zengin olduğu ve uzun bir zaman önce gerçekleşen paslanma süreçlerinin bir sonucu olarak kırmızı renge büründüğü bilinen bir gerçek.

Ayrıca milyarlarca yıl boyunca demir içeren kayalar parçalanarak, gezegenin yüzeyinin parlak kırmızı bir tozla kaplanmasına neden oluyor. Hatta bu toz öylesine yoğun ki, Mars’a çıplak gözle bakıldığında bile geç saatlerde gökyüzünde kırmızı gözüküyor.

Fakat bir kayanın paslanmasının elbette farklı yolları var.

Yeni araştırmalar sonucunda artık Mars’ın yüzeyinde, bir zamanlar sıvı suyun var olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunuyor. Ayrıca keşif araçları aracılığıyla elde edilen veriler de geçmişte bu gezegenin, ıslak bir gezegen olduğuna işaret ediyor.

Fakat burada bir problem var. Şöyle ki gezegeni derinlemesine inceleyen uzay araçları, bir miktar Mars tozu topluyor ve bu toz üzerinde yapılan gözlemlerde, suyun varlığına dair herhangi bir ize rastlanmıyor.

Hâl böyle olunca bilim insanları da Mars’a rengini veren mineralin, ıslak değil de kuru koşullarda oluşan ve kırmızımsı bir renge sahip olabilen ‘hematit’ olduğunu düşünüyor.

Bu teoriye göre ise hematit, Mars’ın yüzeyindeki su kaybolduktan sonra oluşuyor.

Öte yandan birkaç bilim insanı, ‘ferrihidrit’ isimli farklı bir mineralin de Mars gezegeninin paslanmasına neden olabileceğinin altını çiziyor. Çünkü ferrihidrit, soğuk suyun varlığında hızla oluşan bir demir oksit minerali.

Aslında farklı bilim insanları, ferihidritin Mars’ın kırmızılığında bir katkısının olduğunu düşünmüştü ve buna yönelik farklı çalışmalar da yapmıştı ancak yeterli kanıta ulaşılamamıştı.

Ardından bu kırmızılığa sebep olanın, hematit mi yoksa ferrihidrit mi olduğunun kesin bir sonuca bağlanması için örnekler laboratuvara gönderildi. En iyi eşleşme ise hematitle değil, ferrihidrit ile sağlandı.

İşte bu sonuçta bu mineralin, Mars hâlihazırda ıslakken oluştuğunu daha sonrasında ise parçalanıp geniş alanlara yayıldığını gösteriyor.

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