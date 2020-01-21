Bilim İnsanları, Mars'ın Uydusunda Üs Kurmayı Düşünüyor

Rus bilim insanları, Mars'ta faaliyet gösteren robotları kontrol etmek için Mars'ın uydusu Phobos'ta üs kurmayı teklif ettiler. Araştırmacılar, Phobos'ta kurulacak bir üssün Mars'ta kurulacak bir üsse göre çok daha ucuz olacağını düşünüyorlar.

Rus, İtalyan ve ABD'li bilim insanları, Mars'ta araştırma faaliyetlerini yürüten robotları kontrol etmek için gezegenin uydusu Phobos'a üs kurulmasını öneriyorlar. Akademisyenler, Phobos'a kurulacak bir üssün Mars'ta kurulacak bir üsse göre çok daha ucuz olacağını düşünüyorlar.

Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi, Moskova Mimarlık Enstitüsü, Cenova Üniversitesi ve Houston Üniversitesi'nden bilim insanları, bu önerilerini önümüzdeki hafta yapılacak Korolev Akademik Uzay Konferansı 2020'de değerlendirmeyi hedefliyorlar.

Phobos'un yer çekimi oldukça düşük:

Bilim insanlarının Phobos'a kurulmasını önerdikleri üs için orada insanların bulunması gerekecek. Araştırmacılar, Phobos'ta insanların yaşayabileceği bir yapının inşa edilmesi için geleneksel olmayan inşaat tekniklerinin kullanılması gerekeceğini vurguluyorlar. Uydunun toprağında toz karışımları ve düşük yoğunluklu kaya oluşumları bulunuyor. Dahası, Phobos'un yer çekimi oldukça düşük. Uydunun yer çekimi, Dünya'nın 9,8 metre bölü saniyekarelik çekim ivmesine kıyasla 0,0057 metre bölü saniyekare.

Bu nedenle bilim insanları, olası bir üs için alternatif mühendislik yöntemleri geliştiriyorlar. Bunlar arasında, uzay aracının uydunun yüzeyine inişi sırasındaki patlamadan elde edilen kuvvetten yararlanarak Phobos'un yeraltındaki derinliklerine ilerleyip buralara destek çapaları yerleştirmek de yer alıyor. Daha sonrasında robotlar yardımıyla uyduda bir düzen kurulabilir.

Araştırmacılar, Phobos'taki üsse 6 kozmonotun yaşayabileceği uyku bölümleri, mutfaklar, tuvaletler, eğitim bölgeleri, depo alanları ve tamirhaneler tasarladılar. Daha sonraki etaptaysa tükenebilir kaynakların üretimi ve seraların yerleştirilmesi planları devreye alınacak.

Korolev Akademik Uzay Konferansı, 28 Ocak'ta Moskova'da başlayacak ve 31 Ocak'ta son bulacak. Rusya, Mars ve uydularındaki araştırma faaliyetlerine yabancı bir ülke değil. 1960'lardan 1980'lere kadar SSCB, kızıl gezegene çok sayıda araştırma uydusu göndermişti. 1988 yılında SSCB, 'Phobos Programı' kapsamında Mars, Phobos ve Deimos'u araştırmak için uzaya roketler yollamıştı.