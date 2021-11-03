Wisdom Kaye isimli TikTok kullanıcısı, paylaştığı videolarında gerçek hayatta günlük kıyafetlerle nasıl Marvel kıyafetlerini andırabileceğinizi gösteren kombinler yaptı. Kaye'nin videoları milyonlarca kişi tarafından beğenildi.

31 Ekim Pazar günü kutlanan Cadılar Bayramı öncesinde birçok kişi, kostüm hazırlıklarına çok önceden başlamıştı. Fakat Marvel hayranı bir TikTok kullanıcısı, özel çaba sarf etmeden günlük kıyafetlerle de meşhur karakterlerin kılıklarına girebileceğinizi gösterdi. Wisdom Kaye isimli kullanıcı, günlük kıyafetleri kullanarak Marvel karakterlerini andıran görünümler oluşturmayı başardı.

Wisdom Kaye, videosunda Doctor Strange, Hulk, Iron Man, Black Panther ve Spider-Man temalı kıyafet kombinlerine yer verdi. Iron Man içinse yalnızca bir değil, Mark 3, Mark 5, Mark 42 ve Mark 50 zırhları için ayrı ayrı kombinler dizdi. Wisdom Kaye’nin videosu Twitter’da 5 milyondan fazla görüntüleme 500 bini aşkın beğeni alırken TikTok’ta 3,5 milyon beğeniyi aştı.

Marvel karakterleri gibi gözükmek isteyenlere günlük kombinler:

Farklı temalarda kıyafet kombinleriyle TikTok’ta ünlenen Wisdom Kaye, Marvel evreni hakkında yalnızca bu videoyu da yayınlamadı. Kaye, bir başka videosunda Nick Fury, Captain America, Thor, Ant-Man, War Machine olarak giyindi. Yine bir diğer videosunda da Loki, Groot, Rocket Racoon, Winter Soldier, Bucky Barnes, Wanda Maximoff ve Scarlett Witch olarak kombin yaptı.

Kaye, paylaştığı videoda biraz zayıf kaldığını düşünebileceğiniz Spider-Man kostümü hakkında da kendisini eleştirdi. Kaye, “Dürüst olmam gerekirse Spider-Man görünümümü beğenmedim, bunu giyseydim çok daha iyi olurdu.” diyeren ilk Spider-Man serisinde karakterimizin kafes dövüşüne gittiği efsane kıyafetini paylaştı. Kaye, hazırlanması en çok zaman alan karakterinse 7 saat ile 4 farklı kombin hazırladığı Iron Man olduğunu açıkladı.