Disney’in CEO’su Bob Iger, MCU’da geçecek 10 dizinin onaylandığını söyledi. Bu 10 dizinin 8’ini açıkladıklarını söyleyen CEO, 2’sinin şu an gizli tutulduğunu belirtti.

Marvel, uzun uğraşlar vererek bu günlere kadar getirdiği evreniyle milyonlarca hayrana sahip. Bu başarının ardında ise genelde filmler vardı. Yeni bir evreye geçen Marvel, yeni dönemde dizilere de ağırlık verecek. Disney+ üzerinde yayınlanacak diziler, filmlerle birlikte çok daha detaylı bir evren yaratmayı hedefliyor.

Disney’in CEO’su Bob Iger, Marvel Sinematik Evreni için önemli açıklamalarda bulundu. Iger, Disney+’da yayınlanması planlanan 10 Marvel dizisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu dizilerden 8 tanesinin belli olduğunu belirten CEO, diğer 2 dizinin ise şimdilik gizli tutulduğunu açıkladı.

What If…, Falcon & Winter Soldier, WandaVision, She-Hulk, Loki, Hawkeye, Moon Knight ve Ms. Marvel’ın duyurulduğunu söyleyen CEO, bu 8 dizi dışında henüz gizli tuttukları iki dizinin daha duyurulacağını söyledi.

2 Dizinin Çekimlerinde Sona Gelindi

Disney+’la büyük başarılar yakalamak isteyen Disney, ellerinde bulundurdukları markalarla sağlam işler yapmak istiyorlar. Star Wars evreninde geçen Mandolorian’ın büyük ses getirmesinin ardından Marvel dizilerinden de aynı başarıyı uman şirket, Falcon & Winter Soldier ve WandaVision’ın çekimlerinin sonuna geldi. Çekimlerinde sona gelinen dizilerden Falcon & Winter Soldier Ağustos 2020’de yayınlanacakken WandaVision’ın Aralık 2020’de izleyicilerle buluşması bekleniyor. Bu iki dizi dışında Loki’nin de çekimleri geçtiğimiz ay başladı. Loki’nin 2021’in ilk çeyreğinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Diziler Filmleri Etkileyecek

Marvel, yeni bir sürece girdi. Bu süreçte diziler filmlere çok daha fazla destek verecek. Bu sayede dizilere göre daha kısa süren filmlerde yer alması zor olan karakter işlemeleri çok daha detaylı bir şekilde verilebilecek.