Yarından İtibaren Maske Takmamanın Cezası Açıklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yeni talimat doğrultusunda, yarından itibaren maske takmayanlara uygulanacak olan cezalar da belli oldu. Maskesiz gezmenin cezası 900 TL olarak belirlendi.

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında alınan önlemler arasında en başta gelenlerden biri de maske takmak olarak gösteriliyor. Öte yandan normalleşme sürecinde gördüğümüz kadarıyla maskelerin önemi yeterince bilinmiyor.

Maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak 18 Haziran’da 81 il valiliğine talimat gönderen İçişleri Bakanlığı, uygulanacak cezalar hakkında bilgi verdi. 22 Haziran’dan itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.

4 günlük uyarı süresi sona eriyor

18 Haziran tarihli talimata göre, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar kuralı ihlal edenler uyarılacak ve maske takma konusunda bilgilendirilecek. 22 Haziran’dan itibaren de 900 lira ceza alacak.

Yeni açıklama kapsamında 18 Haziran’dan bu yana maske takmayan kişiler bilgilendiriliyordu. Maske takmayan vatandaşlar da bu kurala uymaları için yönlendirildi. Yakın zamanda da 900 TL ceza uygulaması başlayacak.

Yarından itibaren maske takmayan kişilere Türkiye genelinde uygulama birliği oluşturulacak şekilde ceza kesilecek. Bu cezalar, Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre verilecek.

Maske takma zorunluluğu nerelerde geçerli?

Maske takmak, 50 ilde tüm alanlarda geçerli bir zorunluk olarak duyurulmuştu. 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi toplu halde bulunulan işyerlerinde maske takmak zorunlu.

Maske takmak, koronavirüs pandemisinden korunmanın önemli adımlarından biri olarak gösteriliyor. Böylece kişiler, hastalık taşıyorlarsa bu hastalığın yayılmasını engelliyor. Ayrıca solunum yoluyla virüse maruz kalınması riskini de azaltıyor.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller

Adıyaman, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak oldu.