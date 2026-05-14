Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Mayıs ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün ortaya çıktı.
Mayıs ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Star Wars Outlaws. Star Wars serisini sevenlerin serinin bu oyununu da oynamasını mutlaka tavsiye ediyoruz.
PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Star Wars Outlaws
|PS5
|2.799 TL
|Red Dead Redemption 2
|PS4
|2.099 TL
|Bramble: The Mountain King
|PS4, PS5
|1.049 TL
|The Thaumaturge
|PS5
|1.199 TL
|Flintlock: The Siege of Dawn
|PS5
|999 TL
|Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged
|PS4, PS5
|1.299 TL
|Enotria: The Last Song
|PS5
|1.499 TL
Listede yer alan oyunların tamamı, 19 Mayıs tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.