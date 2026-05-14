[Mayıs 2026] 12 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony'nin Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Barış Bulut

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Mayıs ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün ortaya çıktı.

Mayıs ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Star Wars Outlaws. Star Wars serisini sevenlerin serinin bu oyununu da oynamasını mutlaka tavsiye ediyoruz.

Oyun Platform Normal Fiyatı
Star Wars Outlaws PS5 2.799 TL
Red Dead Redemption 2 PS4 2.099 TL
Bramble: The Mountain King PS4, PS5 1.049 TL
The Thaumaturge PS5 1.199 TL
Flintlock: The Siege of Dawn PS5 999 TL
Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged PS4, PS5 1.299 TL
Enotria: The Last Song PS5 1.499 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 19 Mayıs tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

