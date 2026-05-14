Sony'nin Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Mayıs ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün ortaya çıktı.

Mayıs ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Star Wars Outlaws. Star Wars serisini sevenlerin serinin bu oyununu da oynamasını mutlaka tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı Star Wars Outlaws PS5 2.799 TL Red Dead Redemption 2 PS4 2.099 TL Bramble: The Mountain King PS4, PS5 1.049 TL The Thaumaturge PS5 1.199 TL Flintlock: The Siege of Dawn PS5 999 TL Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged PS4, PS5 1.299 TL Enotria: The Last Song PS5 1.499 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 19 Mayıs tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.