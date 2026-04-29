Mayıs 2026'da Vizyona Girecek Filmler! Her Hafta Sinemaya Gitmek İsteyeceksiniz

Mayıs ayı sinemalar için dolu dolu geçecek. İşte Mayıs 2026'da Türkiye'de vizyona girecek filmler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çok sayıda yeni filmin geldiği nisan ayı geride kalırken gözler mayısa çevrilmiş durumda. Neyse ki Mayıs 2026’da sinemalar için dolu dolu geçecek bir ay olacak. Öyle ki önümüzdeki ay boyunca çok sayıda yeni filmin vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Mayıs 2026’da Türkiye’de hangi filmler vizyona girecek?

Sizin için mayıs boyunca Türkiye’de vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. İkonik Şeytan Marka Giyer filminin devamı olan Şeytan Marka Giyer 2’den The Mandalorian dizisinin filmi Star Wars: Mandalorian Grogu’ya kadar birçok film bu ay geliyor.

1 Mayıs 2026'da vizyona girecek filmler

  • Şeytan Marka Giyer 2
  • Hokum
  • Bir Adam Yaratmak
  • Yetimhane: Sahipsiz Cinler
  • Dreams
  • Habis: Son Dua
  • I Swear
  • Aldığımız Nefes

8 Mayıs 2026'da vizyona girecek filmler

  • Iron Maiden: Burning Ambition
  • Mortal Kombat II
  • Babil'in Laneti
  • Fünye
  • Kremlin'in Büyücüsü
  • Arnie & Barney Şapşik Kardeşler

15 Mayıs 2026'da vizyona girecek filmler

  • Obsession
  • Sihirli Annem: Periler Okulu
  • Siccin 9
  • Top Gun: Maverick
  • Moda
  • Ustoppelig

22 Mayıs 2026'da vizyona girecek filmler

  • Star Wars: Mandalorian ve Grogu
  • Yolcu
  • Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot
  • Nirvanna the Band the Show the Movie
  • Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi
  • Oflu Hoca 6: Define
  • Külkedisi: Üç Dilek

29 Mayıs 2026

  • Backrooms
  • Charlie the Wonderdog
  • Sevimli Göbüşler
  • Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2
  • Şeytan Çıkarma
Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

20-26 Nisan 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Mayıs 2026: Netflix'e Eklenecek Film ve Diziler Açıklandı

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network'te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store'da Yeni Dönem Başlıyor

PlayStation'da 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

