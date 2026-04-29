Çok sayıda yeni filmin geldiği nisan ayı geride kalırken gözler mayısa çevrilmiş durumda. Neyse ki Mayıs 2026’da sinemalar için dolu dolu geçecek bir ay olacak. Öyle ki önümüzdeki ay boyunca çok sayıda yeni filmin vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Mayıs 2026’da Türkiye’de hangi filmler vizyona girecek?
Sizin için mayıs boyunca Türkiye’de vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. İkonik Şeytan Marka Giyer filminin devamı olan Şeytan Marka Giyer 2’den The Mandalorian dizisinin filmi Star Wars: Mandalorian Grogu’ya kadar birçok film bu ay geliyor.
1 Mayıs 2026'da vizyona girecek filmler
- Şeytan Marka Giyer 2
- Hokum
- Bir Adam Yaratmak
- Yetimhane: Sahipsiz Cinler
- Dreams
- Habis: Son Dua
- I Swear
- Aldığımız Nefes
8 Mayıs 2026'da vizyona girecek filmler
- Iron Maiden: Burning Ambition
- Mortal Kombat II
- Babil'in Laneti
- Fünye
- Kremlin'in Büyücüsü
- Arnie & Barney Şapşik Kardeşler
15 Mayıs 2026'da vizyona girecek filmler
- Obsession
- Sihirli Annem: Periler Okulu
- Siccin 9
- Top Gun: Maverick
- Moda
- Ustoppelig
22 Mayıs 2026'da vizyona girecek filmler
- Star Wars: Mandalorian ve Grogu
- Yolcu
- Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot
- Nirvanna the Band the Show the Movie
- Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi
- Oflu Hoca 6: Define
- Külkedisi: Üç Dilek
29 Mayıs 2026
- Backrooms
- Charlie the Wonderdog
- Sevimli Göbüşler
- Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2
- Şeytan Çıkarma