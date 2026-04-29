Mayıs ayı sinemalar için dolu dolu geçecek. İşte Mayıs 2026'da Türkiye'de vizyona girecek filmler.

Çok sayıda yeni filmin geldiği nisan ayı geride kalırken gözler mayısa çevrilmiş durumda. Neyse ki Mayıs 2026’da sinemalar için dolu dolu geçecek bir ay olacak. Öyle ki önümüzdeki ay boyunca çok sayıda yeni filmin vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Mayıs 2026’da Türkiye’de hangi filmler vizyona girecek?

Sizin için mayıs boyunca Türkiye’de vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. İkonik Şeytan Marka Giyer filminin devamı olan Şeytan Marka Giyer 2’den The Mandalorian dizisinin filmi Star Wars: Mandalorian Grogu’ya kadar birçok film bu ay geliyor.

1 Mayıs 2026'da vizyona girecek filmler

Şeytan Marka Giyer 2

Hokum

Bir Adam Yaratmak

Yetimhane: Sahipsiz Cinler

Dreams

Habis: Son Dua

I Swear

Aldığımız Nefes

8 Mayıs 2026'da vizyona girecek filmler

Iron Maiden: Burning Ambition

Mortal Kombat II

Babil'in Laneti

Fünye

Kremlin'in Büyücüsü

Arnie & Barney Şapşik Kardeşler

15 Mayıs 2026'da vizyona girecek filmler

Obsession

Sihirli Annem: Periler Okulu

Siccin 9

Top Gun: Maverick

Moda

Ustoppelig

22 Mayıs 2026'da vizyona girecek filmler

Star Wars: Mandalorian ve Grogu

Yolcu

Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Nirvanna the Band the Show the Movie

Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi

Oflu Hoca 6: Define

Külkedisi: Üç Dilek

29 Mayıs 2026