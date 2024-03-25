MediaMarkt Türkiye, dijital dönüşüm kapsamında yapay zekâ entegrasyonlu işe alım sistemi AI'M Hiring'i duyurdu. Şirket, AI'M Hiring üzerinden ön mülakat sürecini yapay zekâ tabanlı AI'DA ile yönetecek.

MediaMarkt, dijital dönüşüm sürecinde işe alımları da yapay zekâ yardımıyla daha kolay ve daha hızlı hâle getirmek istiyor. Teknoloji perakendecisi bu amaçla geliştirdiği yapay zekâ entegrasyonlu insan kaynakları sistemi AI'M Hiring'i duyurdu. MediaMarkt'a başvuran başlangıç ve orta kademe pozisyon adaylarının başvurularında ön mülakat süreci AI'DA üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar link ile davet edilecek

Açık pozisyonlara başvuru yapan adaylar, uygun niteliklere sahip olmaları durumunda e-posta üzerinden AI'M Hiring'e davet linki alacaklar. Daveti kabul eden adayların sisteme kaydolup giriş yapması gerekecek. Sonrasında da adaylar, AI'DA'nın bilgilendirme videoları ile karşılaşacak. Sonrasında da ön mülakat süreci başlayacak.

Ön mülakat sürecinde adaylar, MediaMarkt ile ilgili yetkinliklerini kapsayan Türkçe ve İngilizce sorular ile karşılaşacaklar. Sonrasında da adayların verdiği cevaplara göre yapay zekâ tarafından ısı haritaları oluşturulacak ve işe alım uzmanlarına sunulmak üzere bir kısa liste oluşturacak. İlk 5 sırada yer alan adaylar, ikinci aşamaya geçecek ve işe alım yöneticileri ile görüşebilecekler.

MediaMarkt, bu yöntem sayesinde açık pozisyona aday kişilerin ön eleme süreçlerinin titizlikle ele alınacağını belirtiyor. Sistemin amacı ise kısa sürede daha fazla adaya ulaşmak olarak gösteriliyor. Üstelik böylece hem aday hem de işveren için zamandan tasarruf sağlanmış oluyor.

MediaMarkt bu süreçte Vire Up ile iş birliğine imza attı. Perakende devinin Türkiye'de 98 mağazası ve 3600'den fazla çalışanı bulunuyor.