Qualcomm ile arasındaki fark her geçen gün biraz daha açılan MediaTek, yapay zeka yeteneklerine odaklanan yeni işlemcisi Helio P90 işlemcisini duyurdu.

Fiyat/performans telefonları söz konusu olduğunda en çok tercih edilen işlemcilerden biri olan MediaTek, P serisinin en yeni üyesi Helio P90'ı tanıttı. Helio P60 ve P70 gibi 12nm TSMC FinFET süreci ile üretilen yeni Helio P90, yeni nesil tüm mobil işlemciler gibi yapay zeka yeteneklerine ve çoklu işlem becerilerine odaklanıyor.

Karmaşık yapay zeka işlemleri için APU 2.0 ve Fusion AI ile birlikte gelen Helio P90, 1127GMACs sayesinde P60 ve P70 modellerine kıyasla 4 kata kadar daha iyi yapay zeka performansı sağlıyor. İki ARM Cortex-A75 2.2 GHz ve altı ARM Cortex-A55 2 GHz çekirdeğe sahip olan işlemci, IMG PowerVR GM 9446 GPU sayesinde Mali-G72 MP3’e kıyasla %15 daha iyi grafik performansı sağlıyor.

48MP’e kadar kamera destekleyen işlemci, sıfır gecikme ile 8K’dan %45 daha yüksek çözünürlüğe izin veriyor. 24MP+16MP çift arka kamerayı destekleyen Helio P90, 480fps ağır çekim video kaydı desteği sağlıyor. İşlemci, gelişmiş yapay zeka yetenekleri sayesinde aynı anda birden fazla kişinin yüzünü ve mimiklerini takip edebiliyor. Böylece toplu fotoğrafların kalitesi ciddi şekilde artmış oluyor.

MediaTek’in açıklamasına göre Helio P70 şu anda üretimde ve P90 ile birlikte 2019’un ilk yarısında akıllı telefonlara güç vermeye başlayacak. Şirket, yeni P90 için mobil üreticiler ile görüşme halinde. Gelecek yıl piyasaya çıkacak pek çok fiyat/performans telefonunda görme ihtimalimiz bulunan Helio P90 işlemcisi hakkında daha fazla teknik bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.