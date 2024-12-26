Türkiye'nin en büyük dijital medya şirketlerinden Mediazone, bu kez de finans dünyasına giriş yaptı. Türkiye'nin en büyük borsa sitelerinden hisse.net, Mediazone çatısı altına girdi.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Webtekno'nun da çatı şirketi olan Mediazone'un yemek.com'u satın aldığından bahsetmiştik. Bugün, yine benzer bir gelişme ile karşınızdayız.

Mediazone şimdi de Türkiye'nin en popüler finans sitelerinden "hisse.net"i bünyesine kattı. Mediazone, bu satın alım ile finans sektörüne giriş yapmış oldu.

Borsa yatırımcılarının uğrak noktası

Türkiye'deki en büyük borsa siteleri arasında yer alan hisse.net, en çok da BİST yatırımcıları tarafından seviliyor. Zira hisse.net'in fikir alışverişlerine imkân tanıyan çok büyük bir forum bölümü bulunuyor. Tabii yatırım planlaması olan vatandaşlar da hisse.net üzerinden gündemdeki gelişmeleri yakından takip edebiliyorlar. İşte bu köklü internet sitesi şimdi tüm haklarıyla Mediazone çatısı altına girmiş oldu.

Mediazone'un yemek.com alımına ilişkin detaylar için:

İlk aşamada Onedio ile Mackolik'in çatı şirketi olarak doğan Mediazone, süreç içerisinde çok önemli adımlar attı. Bu bağlamda; başta Mynet olmak üzere TV Ekstra ve Webtekno'nun da çatı şirketi olan Mediazone, geçtiğimiz hafta itibarıyla yemek sektörüne, bu hafta da finans sektörüne giriş yapmış oldu.