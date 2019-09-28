Meizu 17, İnce Çerçeveleri ve Kavisli Ekranıyla Ortaya Çıktı

Bir süredir hakkında iddialar ortaya atılan ve çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan Meizu 17, bir kez daha Çin merkezli Weibo'da görüntülendi. Ortaya çıkan tasarım, cihazın ince alt ve üst çerçevelere ve kavisli bir ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Bu ayın başlarında da siyah ve beyaz renkleri ortaya çıkan Meizu 17’nin tasarımı, bugün itibarıyla bir kez daha Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da görüntülendi. Paylaşılan görsellere göre cihaz, bünyesinde çentik tasarımını benimsememekle birlikte kavisli bir ekrana yer veriyor.

Günümüz tasarım trendinden kaçınan ve “sade” sayılabilecek bir tasarımı tercih eden Meizu, bu cihazının yan panellerinde herhangi bir çerçeveye yer vermemiş. Alt ve üst kısımlardaysa bu çerçeveler, asgari seviyede tutularak oldukça ince ve simetrik bir tasarım oluşturulmuş.

Meizu 17'nin bilinen özellikleri

Meizu 16 serisindeki mikro yuvalı kulaklık tasarımını koruyacak olan Meizu 17, ön kamerayı ise üst çerçevenin sağ köşesine konumlandırmış. Arka kamera konusunda resmi bir bilgi bulunmasa da önceki sızıntılar, cihazda üçlü kamera kurulumunun bulunacağını söylüyordu. Bu üçlü sensörlerin ilki ise muhtemelen Samsung’un ürettiği 64 megapiksellik bir sensör olacak.

Günümüz trendlerini yakından takip eden Çin merkezli firma, güvenlik açısından ekrana gömülü parmak izi teknolojisini tercih etmiş. Meizu 17’nin dikkat çeken bir diğer özelliği ise cihazda herhangi bir fiziksel tuşun bulunmaması oldu. Bunun yerine şirketin basınca duyarlı, dokunmatik tuşları tercih edeceği söyleniyor.

Yine kesin olmamakla birlikte Meizu 17’nin gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alması bekleniyor. İçerisinde bulunduğumuz yılın başlarında '5G işine girmeyeceğine' dair bir açıklama yapan Meizu, bu kararını daha sonradan değiştirmişti. Dolayısıyla cihazda 5G desteğinin olması da muhtemel gözüküyor.

Meizu 17’nin ne zaman tanıtılacağı ve fiyatının ne kadar olacağı konusunda bir resmî açıklama bulunmuyor. Ancak şirketin Meizu 16 serisini nisan ayında piyasaya sürdüğünü göz önüne alırsak, yakın bir zamanda lansman yapılmasının pek de mümkün görünmediğini söyleyebiliriz.