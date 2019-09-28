OnePlus 7T, Süper Ağır Çekim Özelliğini Yakında Alacak

OnePlus, geçtiğimiz günlerde Hindistan’da yaptığı bir etkinlikte OnePlus 7T’nin tanıtımını gerçekleştirmişti. Şirket, telefonun yakın zamanda bir yazılım güncellemesi ile 960 fps süper ağır çekim desteğini alacağını belirtti.

Hong Kong merkezli OnePlus, geçtiğimiz günlerde bir tanıtım ile amiral gemisi telefonu OnePlus 7T’yi tanıttı. Android 10 işletim sisteminin ilk taşıyıcılarından biri olan OnePlus 7T, şirketin kendi OxygenOS isimli işletim sisteminin yeni sürümünü de beraberinde ortaya çıkardı.

Gücünü Snapdragon 855+ yonga setinden alan OnePlus 7T, amiral gemilerine taş çıkartacak birçok özelliği de beraberinde getirdi. OnePlus 7 Pro’ya gelen tonlarca güncelleme ile gözü doymayan OnePlus, 7T modeline bir adet ek telefoto lensi koyarak cihazı yeni özelliklere de kavuşturdu.

720p süper ağır çekim moduna sahip olacak

OnePlus, yeni amiral gemisinin çeşitli yazılım güncellemeleri ile bazı özelliklere sahip olacağını doğruladı. Gelecek zamanlarda gelecek birkaç yazılım güncellemesi, telefona 960 fps süper ağır çekim modunu getirecek. Bazı geliştiricilere göre OnePlus 7T’nin kamerası, saniyede 960 kare hızını çekebilecek kapasiteye sahip değil ancak şirket kendinden gayet emin.

Yazılım güncellemeleri ile birlikte telefon aynı zamanda 4K video kaydı da yapabilecek. Ultra geniş açılı kamera kullanılarak çekilecek bu 4K kalitesindeki görüntüler 30 fps sabit olarak kayıt gerçekleştirecek. Şirketin 960 fps iddiası ve geliştiricilerin ‘Yapamaz’ iddialarının hangisinin doğru olduğunu gelecek günlerde göreceğiz.