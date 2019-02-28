Meizu, Note 9'un Fotoğrafları İnternette Yayınlandı

Meizu’nun Note 9’u 6 Mart’ta tanıtacağı biliniyordu fakat Çin menşeili internet sitelerinde telefonun fotoğrafları çoktan paylaşıldı.

Meizu Note 9’un nasıl görüneceğini TENAA sayesinde daha önceden biliyorduk. Şimdi ise Çinli internet sitelerinde ortaya çıkan görüntülerle birlikte, telefonun gerçekte nasıl göründüğü hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk.

Note 9, Meizu’nun ilk damla çentikli telefonu olacak. Arka paneli ise günümüzde yaygın olan tasarımlara benzer şekilde cam malzemeden üretilecek. Yayınlanan görüntülere göre Meizu, çoğu telefonda olduğu gibi cihazın çift kamerasını arka panelin sol üst köşesinde konumlandıracak. Meizu Note 9'un ortaya çıkan fotoğraflarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Full HD+ çözünürlüğe sahip olan 6,2 inç LCD ekranlı telefon, damla çentikle birlikte gelecek. 6 GB RAM’e sahip olacak telefonun işlemcisi ise 8 çekirdekli Snapdragon 675 olacak. Cihazın kamerasının ise 48 MP olacağı biliniyor. Telefonun fiyatını ve sunduğu tüm özellikleri öğrenebileceğimiz resmi tanıtım, 6 gün sonra yani 6 Mart’ta gerçekleşecek.