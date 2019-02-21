Meizu Note 9'un Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu’nun yeni akıllı telefonu Meizu Note 9, tüm özellikleriyle ortaya çıktı. Orta segmentin fiyat/performans ürünlerinden biri olan Meizu Note 9, görsellerden anlaşıldığı kadarıyla çentikli bir tasarıma sahip olacak.
Sızıntılara göre Meizu Note 9’un ,2 inç (2244 × 1080 piksel) Full HD+ bir ekranı, Adreno 612 GPU’lu sekiz çekirdekli Snapdragon 675 işlemcisi, 6GB RAM, 64GB ve 128GB depolama seçenekleri, Flyme 7 arayüzlü Android 9 Pie işletim sistemi olacak.
Arkada f/1.8 diyaframlı 48MP’lik bir ana kamera ve 5MP’lik ikinci bir kameraya sahip olacak olan cihaz, ön tarafta ise 20MP’lik güçlü bir selfie kamerası ile gelecek. Cihazda ayrıca çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS bağlantı olacak.
4000mAh bataryası ile uzun bir kullanım süresi vadedecek olan Meizu Note 9, siyah, gümüş ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Cihazın 6 Mart’ta gerçekleşecek lansmanla tanıtılması bekleniyor. Nasıl fiyatlandırılacağı ise hala merak konusu.