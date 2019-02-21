  • Meizu Note 9'un Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Önümüzdeki Ay Tanıtılacak Meizu Note 9'un Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

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6 Mart'ta tanıtılması beklenen Meizu Note 9'un işlemcisinden kameraya kadar tüm özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, güçlü bir donanım ve şık bir tasarım vadediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu’nun yeni akıllı telefonu Meizu Note 9, tüm özellikleriyle ortaya çıktı. Orta segmentin fiyat/performans ürünlerinden biri olan Meizu Note 9, görsellerden anlaşıldığı kadarıyla çentikli bir tasarıma sahip olacak.
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Sızıntılara göre Meizu Note 9’un ,2 inç (2244 × 1080 piksel) Full HD+ bir ekranı, Adreno 612 GPU’lu sekiz çekirdekli Snapdragon 675 işlemcisi, 6GB RAM, 64GB ve 128GB depolama seçenekleri, Flyme 7 arayüzlü Android 9 Pie işletim sistemi olacak.

Arkada f/1.8 diyaframlı 48MP’lik bir ana kamera ve 5MP’lik ikinci bir kameraya sahip olacak olan cihaz, ön tarafta ise 20MP’lik güçlü bir selfie kamerası ile gelecek. Cihazda ayrıca çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS bağlantı olacak.
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4000mAh bataryası ile uzun bir kullanım süresi vadedecek olan Meizu Note 9, siyah, gümüş ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Cihazın 6 Mart’ta gerçekleşecek lansmanla tanıtılması bekleniyor. Nasıl fiyatlandırılacağı ise hala merak konusu.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/275827/meizu-note-9-launch-date.html
Etiketler: meizu note 9
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