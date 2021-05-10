Gates Çiftinin Neden Boşanmak İstediği Ortaya Çıktı

27 yıllık evlilik kararını bitirme kararı alan Bill ve Melinda Gates çifti, ayrılığın nedenine ilişkin bir açıklama yapmamıştı. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, bu evliliğin bitme nedeninin insan kaçakçılığı ve cinsel saldırı gibi suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein isimli bir finans uzmanı olduğunu ortaya koydu.

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi, Bill ve Melinda Gates çiftinin boşanmaya karar vermiş oluşuydu. Taraflar, konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda neden boşandıklarına değinmemiş, bunun hem Bill hem de Melinda Gates için daha iyi olacağını ifade etmişlerdi. Ancak bugün gelen bazı bilgiler, boşanmanın nedenini gözler önüne seriyor.

Kulislerden gelen bilgilere göre Melinda Gates, 2013 yılından beri "Jeffrey Epstein" isminin Bill Gates ile yakın olmasından fazlasıyla rahatsızmış. Aslına bakacak olursak Epstein, profesyonel hayatında bir finans uzmanından fazlası değil. Ancak insan kaçakçılığı ve cinsel saldırı gibi suçlardan hüküm giymesi, Melinda yengeyi giderek rahatsız etmiş bir yerde de sona gelinmiş.

Bill Gates farkına varamamış olsa da hanımcılık, aslında bu kez de kazanmış

Jeffrey Epstein ile Bill Gates, yıllar içerisinde defalarca görüşüyor. Hatta Melinda Gates de bu görüşmelerin farkında ve Bill Gates'i uyarıyor. Ancak Gates, hem insan kaçakçılığı hem de cinsel saldırı gibi suçlardan hüküm giyen finans uzmanıyla görüşmeye devam ediyor. İşin ilginç yanı, Bill Gates bu konuda pişmanlık duyuyor ancak artık iş işten geçmiş oluyor.

Bill Gates'in bireysel sözcüsü olan Bridgitt Arnold, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunuyor. Gates'in Epstein ile görüştüğünün herkes tarafından bilindiğini söyleyen Arnold, Bill Gates'in bu durumdan rahatsız olduğunu, Epstein ile tanıştığı için pişman olduğunu söylüyor. Üstelik Bill Gates'e göre Epstein ile görüşmek, büyük bir hatadan başka bir şey değilmiş. Yani hanımcılık, bu kez de kazanıyormuş ancak Gates'in sonradan akıllanması, ne yazık ki 27 yıllık evliliğin sonunu getirmiş...