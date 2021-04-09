Mercedes-Benz E Serisi Fiyatı ve Dikkat Çeken Özellikleri

Mercedes-Benz’in sevilen model ailelerinden biri olan E Serisi’nin 2021 versiyonu, markanın yeni tasarım anlayışıyla ve gelişen teknolojileriyle karşımıza çıkıyor. Dış tasarımı S Serisi’ni andıran Mercedes-Benz E Serisi, AMG ve Exclusive olmak üzere 2 donanım paketi ve 3 farklı motor seçeneğiyle kullanıcıları karşılıyor. E Serisi’nin başlangıç fiyatı ise 944.500 TL.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in Sedan kategorisinde standart belirleyici bir konumda olan E Serisi, 2021 yılını yeni tasarım anlayışından esintilerle karşılıyor. Yenilenen dış ve iç tasarımıyla S Serisi’nin küçük bir alternatifi gibi görünen Mercedes-Benz E Serisi, önceki versiyonlarına göre artık daha lüks ve modern görünüyor.

Önceki versiyonlarına kıyasla hemen hemen her anlamda yenilenen ve geliştirilen Mercedes-Benz E Serisi, Exclusive ve AMG olmak üzere 2 donanımla karşımıza çıkıyor. Donanım paketleriyle motor seçeneklerini tek paket halinde değiştirilemez olarak sunan Mercedes-Benz, E Serisi modellerinde teknoloji konusunda da öne çıkmayı başarıyor.

Tasarım:

Dış tasarım: Daha yumuşak ve daha modern bir profil

Yenilenen Mercedes-Benz E Serisi, geçtiğimiz yıl üretilen modellere kıyasla çok daha yumuşak hatlara sahip. Bu yumuşak hatlarla birlikte daha kaslı bir görüntü elde eden E Serisi, AMG donanımında marka logosunu ön ızgarada konumlandırırken Exclusive donanımında ise logoyu kaputun üstünde bulunduruyor.

Mercedes-Benz, daha sportif bir deneyim bekleyen kullanıcılar için tasarlamış olduğu AMG donanımında agresif detaylar kullanmayı tercih ediyor. AMG, tampon ve jant kısımlarında keskin çizgiler sergilerken Exclusive’de ise bu kısımlar krom ve sade detaylarla süslenmiş. Mercedes-Benz, modelin bu değişen hatlarını ise MULTIBEAM LED adını verdiği farlarla ortaya çıkarıyor.

Gövde rengi için paletinde 11 adet farklı renk bulunduran E Serisi, jant kısmında ise 7 farklı tasarım vaad ediyor. Standart hali 18 inç boyutunda olan bu jantları 20 inç ölçülerine kadar çıkarmak mümkün. Mercedes-Benz, kişiselleştirmeye özen gösteren kullanıcılar için de onlarca farklı opsiyonu otomobilin beraberinde sunuyor.

İç tasarım: Teknolojiyle konforun iç içe geçtiği nokta

Dış tasarımda bolca yenilik ve opsiyon bulunduran Mercedes-Benz E Serisi, iç mekanda da bekleneni sunmayı hedefliyor. Kadran ve bilgi-eğlence ekranlarını birleştirerek yekpare bir görüntü elde eden Mercedes-Benz, AMG donanımında ahşap detaylar ve alttan kesik bir direksiyon kullanırken Exclusive donanımında parlak siyah yüzeyler ve ahşap-deri karışımından oluşan bir direksiyon simidi tercih etmiş. Mercedes-Benz E Serisi, koltuk kısmında ise tamamen elektrikli ve 4 farklı bölgeden bel desteğine sahip yüksek konforlu koltuklar kullanıyor.

Güvenlik:

Aktif takip yardımcısı:

Mercedes-Benz’in geliştirdiği ve DISTRONIC adını verdiği bu teknoloji, trafik işaretlerini algılama ve aktif olarak çevreyi tarama gibi özellikler içeriyor. Bu sayede kullanıcının yükü hafiflemiş ve güvenliği artırılmış oluyor.

PRE-SAFE sistemi:

Mercedes-Benz’in yeni nesil modellerinde kullandığı bir ses sistemi teknolojisi olan PRE-SAFE, olası kaza durumlarında otomobilin hoparlörlerini kullanarak kulaklarını devre dışı bırakacak şekilde bir frekans üretir. Bu da kazanın ortaya çıkaracağı şiddetli sesin kullanıcıya zarar vermesini engeller.

PARKTRONIC:

Mercedes-Benz’in geliştirdiği PARKTRONIC teknolojisi, park esnasında sensörler sayesinde aktif olarak çevreyi izler ve otomobil için tehlikeli olabilecek her bir cisim için kullanıcıyı uyarır. Buna ek olarak PARKTRONIC, park alanıyla ilgili mesafe bilgilerini de kullanıcıyla paylaşarak daha rahat bir park etme süreci sağlar.

Konfor:

MBUX iç mekan yardımcısı:

Mercedes-Benz’in MBUX adını verdiği bu yardımcı teknoloji, herhangi bir fiziksel tuşa dokunmadan sezgisel el hareketleriyle bazı fonksiyonları gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Aracın tavan kısmında konumlandırılan bir kamera yardımıyla kullanıcının el hareketlerini tarayan MBUX, özel fonksiyonlar atamaya da izin veriyor.

Burmester ses sistemi:

Mercedes-Benz’in birçok model için ortak çalıştığı Burmester, E Serisi’nde de boy gösteriyor. Sektörün en popüler isimlerinden olan Burmester, kullanıcının ve yolcuların otomobil içindeki konumuna göre hareket ederek daha tok ve güçlü bir müzik deneyimi sunuyor.

Sesli asistan:

Kullanıcıyı konuşma tarzından ve alışkanlıklarından tanıyan bir sesli asistan ile karşımıza çıkan Mercedes-Benz E Serisi, doğal konuşma tarzına adapte olarak çalışıyor. Hem bu teknoloji hem de MBUX ile birlikte kullanıcının dikkatini yoldan ayırmasına engel olan Mercedes-Benz, güvenli bir sürüş için de gerekli önlemleri almış oluyor.

Mercedes-Benz E Serisi donanım paketleri:

E Serisi Exclusive

E Serisi AMG

2021 E Serisi’nin 2 adet donanım paketi bulunuyor. Exclusive ve AMG adlı donanım paketlerinin arasındaki en büyük fark ise birinin konfora birinin ise performansa odaklanması.

AMG donanım paketinde daha agresif çizgiler ortaya konulurken Exclusive donanımında krom ve ahşap detaylar iç içe kullanılıyor. Bu 2 donanım paketini aynı motor seçeneği üzerinde tercihe göre seçmek mümkün.

Mercedes-Benz E Serisi performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Mercedes-Benz E Serisi, toplamda 3 farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. E 200, E 300 ve E 63 olarak adlandırılan bu motor seçeneklerinden en performanslı olanı ise E 63. E Serisi, E 63 motorunda 9 ileri tam otomatik bir şanzıman ve dört çeker konforunu vaad ediyor. Bu motorun sunduğu güç ise 612 HP. Gelin E Serisi’nin motorlarına ve yakıt tüketimlerine birlikte göz atalım.

E 200 d (160 HP): Ortalama (lt/100 km): 5,9 Şehir içi (lt/100 km): 7,3 Şehir dışı (lt/100 km): 5,1



E 300 d 4MATIC (285 HP): Ortalama (lt/100 km): 6,9 Şehir içi (lt/100 km): 8,7 Şehir dışı (lt/100 km): 5,7



E 63 S 4MATIC (612 HP): Ortalama (lt/100 km): 12,7 Şehir içi (lt/100 km): 19,3 Şehir dışı (lt/100 km): 10,6



Mercedes-Benz E Serisi fiyatları:

Mercedes-Benz E 200 d Exclusive: 944.500 TL

944.500 TL Mercedes-Benz E 200 d AMG: 957.000 TL

957.000 TL Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC Exclusive: 1.419.500 TL

1.419.500 TL Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC AMG: 1.439.500 TL

1.439.500 TL Mercedes-Benz E 63 S 4MATIC+ Performance: 3.742.500 TL

Bu yazımızda Mercedes-Benz E Serisi’nin yenilenen versiyonuna göz attık. Siz de yenilenen E Serisi ile ilgili düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.