Türkiye'de 15 Milyon TL'ye Satılan Mercedes-Benz G580, "Tekerlekleri Çıkabilir" Diye Geri Çağırıldı

Elektrikli Mercedes-Benz G-Serisi araçlarda oluşan bir risk nedeniyle binlerce model geri çağrıldı. Tekerleklerin araçlardan düşebileceği söyleniyor.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, dünyanın en önde gelen otomobil markalarından biri konumunda. Şirketin çok üst düzey lüks modelleri olduğunu da biliyoruz. Belki de bunlardan en popülerlerden biri G-Wagon olarak da bildiğimiz G serisi SUV modelleri. Bu serinin elektriklisi de yakın zamanda çıkış yapmıştı.

Şimdi ise elektrikli Mercedes-Benz G-Serisi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Türkiye’de 15 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satılan otomobilde yaşanan bir problem nedeniyle bazı modeller geri çağrıldı.

Tekerlerklerin düşme riski nedeniyle bazı elektrikli G-Serisi modelleri geri çağrıldı

İlk olarak InsideEVs tarafından fark edilen bilgilere göre Alman otomobil devi, 2025 model yılına ait EQ teknolojisine sahip tüm elektrikli Mercedes-Benz G580’ler için bir geri çağırma duyurusu yayımladı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) sitesindeki duyuruda tekerleklerin araçlardan düşme ihtimali olduğu belirtildi.

Geri çağırmanın topladma 3.734 adet civarında modeli etkileyeceği ifade ediliyor. Araçtaki mevcut tekerlek cıvatalarının gevşeyebildiğini ve hatta bunun sonucunda araçtan ayrılmaya neden olabileceği belirtilmiş. Bu da ciddi bir risk demek. Sorun, özellikle 2025 Mercedes-Benz G580 EQ modellerinde görülüyormuş. Her modelde yok ancak bazılarında olabileceği aktarılmış. Cıvataların, tekrarlanan sert sürüş ve tekerlek değişimleri nedeniyle gevşeyebileceği ifade edilmiş.

Kullanıcıların sorunu çözmek için araçlarını Mercedes bayisine götürmesi gerekiyor. 2025 Mercedes-Benz G580 modelleri ülkemizde de sunulmuştu. Türkiye’deki modellerin bu sorundan etkilenip etkilenmediği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.